В Латвии вновь заговорили о сокращении связей с Россией. По мнению политика Эйнара Цилинскиса, стране следует пересмотреть автобусное сообщение и торговые отношения, поставив на первое место вопросы безопасности.

Латвии следует уже сейчас предпринимать дополнительные шаги по сокращению сотрудничества с Россией, особенно в сфере транспортного сообщения и торговли. Такое мнение в эфире программы «Ziņu top» на TV24 высказал депутат Рижской думы и парламентский секретарь Министерства климата и энергетики Эйнар Цилинскис. По его словам, ряд решений можно принимать незамедлительно, не дожидаясь новых международных договоренностей или общеевропейских мер. В частности, политик не видит необходимости сохранять нынешний объем автобусного сообщения между Латвией и Россией.

«Я не вижу, почему было бы необходимо поддерживать такое автобусное сообщение с Россией, какое существует сейчас», — заявил Цилинскис.

Он подчеркнул, что речь идет не только об экономической составляющей. «Это уже даже не только экономический вопрос, это также вопрос безопасности. Мы видим, что геополитические риски выросли, и таким образом в страну могут въезжать люди, у которых плохие намерения», — отметил он.

Цилинскис также считает, что Латвии необходимо продолжать снижать уровень прямой торговли с Россией. По его мнению, даже если полностью прекратить такие связи одномоментно невозможно, государство может последовательно сокращать их в различных сферах. «Если нельзя сразу одним махом все закрыть, то в любом случае есть очень много вещей, с которых можно начать и которые можно уменьшить», — сказал политик.

По словам Цилинскиса, у Латвии есть широкий набор инструментов для постепенного сокращения сотрудничества с Россией.