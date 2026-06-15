Подписание мирного соглашения между США и Ираном состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии, объявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Информацию о сделке подтвердил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

США и Иран подпишут мирное соглашение в пятницу, 19 июня, в Швейцарии, сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступающий посредником в переговорах между странами, в своем аккаунте в Х вечером в воскресенье, 14 июня.

Он поблагодарил обе стороны "за их приверженность поиску дипломатического решения конфликта" и выразил благодарность Катару за посредничество, а также Саудовской Аравии и Турции "за их огромный вклад в этом отношении".

"Теперь, когда соглашение достигнуто, посредники организуют на этой неделе серию встреч. Эти обсуждения, предшествующие реализации соглашения, заложат основу для технических переговоров и официальной церемонии подписания", - заключил Шариф.

Трамп объявил о снятии блокады США с Ормузского пролива и сделке с Ираном

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social пост, в котором заверил, что мирная сделка с Ираном "теперь заключена". Вместе с этим глава Белого дома распорядился снять блокаду ВМС США с Ормузского пролива.

"Настоящим я санкционирую открытие Ормузского пролива для свободного прохода судов и одновременно с этим отдаю распоряжение о немедленном снятии морской блокады со стороны ВМС США. Корабли всего мира, запускайте двигатели. Пусть потечет нефть!" - написал Трамп.

Вице-президент США Джеймс Ди Вэнс заявил, что планирует присутствовать на подписании соглашения в Женеве. По его словам, на встрече делегаций может также присутствовать и сам американский лидер.

Соглашение США и Ирана коснется и Ливана, уверяет Пакистан

В своем заявлении о заключении сделки между США и Ираном Шахбаз Шариф отметил, что "обе стороны объявили о немедленном и окончательном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан".

Распространение действия мирного соглашения на Ливан оставалось значимым пунктом сделки для Ирана. Боевые действия на территории страны ведет Израиль, объясняя это борьбой с террористической группировкой "Хезболлах", которую поддерживает Тегеран.

14 июня Израиль в очередной раз нанес авиаудары по подконтрольным "Хезболлах" районам Бейрута, обосновав их ответом на атаки террористов. Трамп же раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за атаку в "важный день". "Биби (Нетаньяху - Ред.) не следовало этого делать, - цитирует президента США газета The Wall Street Journal. - Мне это совершенно не понравилось. Они ("Хезболлах" - Ред.) выпустили пару небольших ракет, но сильно промахнулись мимо цели".

МИД Ирана говорит о подписании меморандума

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади подтвердил подписание договоренностей с США. По его словам, стороны подпишут "меморандум о взаимопонимании".

По словам Гарибабади, уже после этого в течение 60 дней будут вестись переговоры о достижении конечного мирного соглашения, и в это время Иран будет следить за исполнением положений меморандума, "держа палец на спусковом крючке".

Трамп, в свою очередь, назвал подписание такого соглашения тем, что "до него никому не удавалось". "Лидеры региона впервые нашли президента, способного помочь им достичь подлинного мира," - написал президент США в соцсети Truth Social.