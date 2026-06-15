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За 40 лет французы стали больше получать, но меньше себе могут позволить 0 7

Бизнес
Дата публикации: 15.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Для 1986 года сегодняшний счет в ресторанчике показался бы космическим.

Стоимость жизни в стране растет быстрей зарплаты.

Интересное исследование, вышедшее на днях в Париже, показывает, как изменилась жизнь обычных французов за последние 40 лет.

Бабушки и дедушки современных французов 40 лет назад зарабатывали меньше, но могли себе больше позволить. И хотя средняя заработная плата выросла, стоимость жилья, аренда и стоимость жизни в целом выросли ещё быстрее.

В 1986 году средняя зарплата француза составляла 75 000 франков в год (~17 500€). Сегодня средняя зарплата во Франции ~31 000€. +71%.

Жилье в 1986 году (3-комнатная квартира 75m2) стоило в среднем 500 000 франков (~76 000€). Сегодня - 350 000€. +360%

Покупательская корзина: 1986 год - 450 франков (~69€), 2026 год - 295€. +327%

Аренда 2-комнатной квартиры: 1986 год - 1600 франков (~244€), 2026 год - 1100€. +350%.

Социализм обходится Франции дорого: ВВП Франции на душу населения ниже среднеевропейского уровня.

Франция медленно, но верно продолжает свой экономический спад из-за гигантских государственных расходов и высокого налогообложения.

На руки (нетто), с учетом всех социальных взносов и налогов, работник получает примерно 2700–2800 евро в месяц.

Структура доходов во Франции

Минимальная зарплата (SMIC): установлена на уровне 1823–1850 евро брутто (около 1440 евро нетто).

Медианная зарплата: составляет около 2200 евро нетто. Это означает, что ровно половина населения зарабатывает больше этой суммы, а вторая — меньше.

Руководители и высококвалифицированные специалисты: зарабатывают в среднем от 4600 евро нетто в месяц.

Налоги и вычеты. Во Франции действует прогрессивная система налогообложения. После вычета социальных платежей (около 20–22%) и подоходного налога «на руки» остается сумма, которая может сильно зависеть от размера дохода и семейного коэффициента.

Стоимость жизни. Для комфортной жизни одного человека в небольших городах требуется около 2000–2300 евро в месяц.В Париже, из-за высоких цен на аренду, для комфортного проживания необходимо около 3300–3500 евро.

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#жилье #Франция #деньги #зарплата #доходы #экономика
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