В школах и детсадах Елгавы перед новым учебным годом ищут педагогов и специалистов поддержки. Больше всего городу не хватает учителей латышского языка и литературы, математиков, а также педагогов дошкольного образования.

Готовясь к 2026/2027 учебному году, образовательные учреждения Елгавы ищут как педагогов, так и вспомогательный персонал. Вакансии есть как в общеобразовательных школах, так и в дошкольных учреждениях.

В общеобразовательных учреждениях больше всего нужны учителя латышского языка и литературы, математики, а также дизайна и технологий. В нескольких школах также актуальны вакансии учителей музыки, спорта и здоровья, информатики, английского языка, биологии, химии, немецкого языка, истории и социальных знаний, театрального искусства, преподавателей индивидуальной игры на инструменте, логопедов, помощников педагога и учителей начальных классов.

Педагогов для работы в новом учебном году приглашают Елгавская технологическая средняя школа, Елгавская государственная гимназия Спидолы, Елгавская 5-я средняя школа, Елгавская центральная основная школа, Елгавская основная школа имени Паула Бендрупа, Елгавская 4-я средняя школа и Елгавская Парлиелупская основная школа.

Вакансии есть и в дошкольных учреждениях Елгавы. Там больше всего востребованы педагоги дошкольного образования, а также специалисты поддержки — учителя-логопеды и образовательные психологи.

Педагоги дошкольного образования нужны в детских садах «Kamolītis», «Ķipari», «Pasaciņa», «Rotaļa», «Vārpiņa» и «Zīļuks». Учителей-логопедов приглашают присоединиться к командам дошкольных учреждений «Alnītis» и «Zemenīte», а образовательные психологи нужны в «Kāpēcīši», «Ķipari» и «Pasaciņa».

В отдельных дошкольных учреждениях есть вакансии также для учителей музыки, спортивных педагогов, преподавателей FasTracKids, помощников педагогов, а также административного и технического персонала.

В некоторых образовательных учреждениях предлагаются вакансии на полную ставку, а также возможность дополнить нагрузку классным руководством, индивидуальными или групповыми занятиями.