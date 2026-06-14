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Осенью многих может ожидать неприятный сюрприз: экономист о том, что произойдёт со счетами за отопление 3 1120

Наша Латвия
Дата публикации: 14.06.2026
tv24
Изображение к статье: Человек с калькулятором у батареи отопления

В этот отопительный сезон жителям, вероятнее всего, придется считаться с более высокими тарифами на теплоэнергию, чем в прошлом году, указал экономист Дайнис Гашпуйтис в программе TV24 «Личность дня». По его словам, главная причина — более высокие цены на природный газ по сравнению с прошлым годом.

«Следует рассчитывать, что уже в этот отопительный сезон тарифы на теплоэнергию будут выше, потому что цена на газ сейчас выше, чем в прошлом году», — сказал экономист.

В то же время он отметил, что рост тарифов может быть не очень резким. Кроме того, существенное значение будут иметь и погодные условия.

Гашпуйтис пояснил, что сравнительно теплая зима может означать меньшие итоговые счета, чем холодная зима с более низкими тарифами.

Поэтому влияние на расходы домохозяйств будут определять не только цены, но и то, насколько холодными будут зимние месяцы.

Экономист добавил, что более дорогой газ при определенных условиях может повлиять и на цены на электроэнергию.

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#погода #зима #отопление #электроэнергия #расходы #природный газ #экономика #тарифы
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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