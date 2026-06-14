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Ночная потливость: от душной спальни до серьезных заболеваний — врач назвала тревожные причины 0 203

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Дата публикации: 14.06.2026
Doctorpiter
Изображение к статье: Ночная потливость

Просыпаться ночью из-за жары под теплым одеялом — вполне нормально. Но если потливость становится регулярной и настолько сильной, что приходится менять одежду или постельное белье, стоит обратить на это внимание. Иногда за этим симптомом скрываются гормональные нарушения, инфекции и даже серьезные заболевания.

Ночная потливость нередко воспринимается как безобидная особенность организма. Однако врачи предупреждают: если проблема возникает регулярно и не связана с жарой в помещении или слишком теплым одеялом, она может сигнализировать о различных нарушениях здоровья.

По словам врача общей практики, гериатра, гастроэнтеролога и нутрициолога Елены Павловой, причин повышенного потоотделения во время сна может быть множество — от бытовых факторов до серьезных заболеваний.

Когда виноваты внешние условия

Для комфортного сна температура воздуха в спальне должна составлять около 18–20 градусов. Если она поднимается выше 24 градусов, организм начинает активно охлаждаться за счет потоотделения.

Спровоцировать проблему могут и синтетические материалы. Одеяла, наматрасники и пижамы из искусственных тканей создают эффект парника и мешают нормальной терморегуляции. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение натуральным материалам.

Усилить ночную потливость способны также алкоголь и острая пища, особенно если употреблять их вечером. Даже бокал вина перед сном может вызвать резкие колебания уровня сахара в крови и спровоцировать обильное потоотделение.

Гормоны тоже могут быть причиной

Одной из наиболее частых причин ночной потливости являются гормональные изменения.

У женщин подобный симптом нередко появляется в период приближения менопаузы. Снижение уровня эстрогенов вызывает приливы жара, которые могут возникать не только днем, но и ночью.

Повышенная функция щитовидной железы также способна вызывать сильное потоотделение. Обычно это сопровождается учащенным сердцебиением, снижением веса и ощущением постоянного жара.

Еще одна возможная причина — ночная гипогликемия при сахарном диабете. При резком падении уровня сахара организм выбрасывает адреналин, что вызывает холодный липкий пот, тревожные сновидения и утреннюю слабость.

Кроме того, ночная потливость может наблюдаться при эндометриозе, синдроме поликистозных яичников и других гормональных нарушениях.

Скрытые инфекции

Иногда повышенное потоотделение становится реакцией организма на хроническое воспаление.

Одним из классических симптомов считается ночная потливость при туберкулезе. В этом случае она может сочетаться с длительным повышением температуры до 37,2–37,5 градуса, слабостью и кашлем.

Подобный симптом встречается и при ВИЧ-инфекции, а также при хронических бактериальных заболеваниях, таких как инфекционный эндокардит, остеомиелит или хронический тонзиллит.

Лекарства как причина

Некоторые препараты способны вызывать усиленное потоотделение как побочный эффект.

Среди них:

  • антидепрессанты;

  • ибупрофен и парацетамол;

  • гормональные препараты;

  • инсулин;

  • метформин;

  • никотиновая кислота.

Если потливость появилась после начала лечения или увеличения дозировки лекарства, стоит обсудить ситуацию с лечащим врачом.

Когда стоит исключить онкологию

Особого внимания требует сочетание ночной потливости с другими тревожными симптомами.

Врачи отмечают, что выраженное потоотделение нередко сопровождает лимфомы и некоторые виды лейкозов. В таких случаях могут также наблюдаться:

  • необъяснимая потеря веса;

  • увеличение лимфоузлов;

  • длительное повышение температуры;

  • кожный зуд без высыпаний;

  • постоянная слабость.

При появлении подобных признаков необходимо как можно быстрее обратиться к специалисту и пройти обследование.

Что делать

Если ночная потливость сохраняется длительное время, важно не ограничиваться сменой постельного белья и проветриванием комнаты. Следует обратиться к врачу, чтобы исключить скрытые инфекции, эндокринные нарушения и другие заболевания.

Специалисты советуют начать с простых мер: поддерживать комфортную температуру в спальне, отказаться от алкоголя перед сном и выбирать одежду из натуральных тканей. Однако если проблема сохраняется неделями или месяцами, без медицинского обследования не обойтись.

Разовая ночная потливость чаще всего связана с бытовыми причинами и не представляет опасности. Но если она становится регулярной, сопровождается слабостью, похудением, температурой или увеличением лимфоузлов, откладывать визит к врачу не стоит. Чем раньше будет найдена причина, тем выше шансы избежать осложнений и сохранить здоровье.

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#медицина #онкология #диагностика #инфекции #лечение #здоровье #лекарства
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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