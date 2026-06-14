«Так получилось, что мой брат и его жена умерли с разницей в несколько месяцев. Детей у них не было, других прямых наследников тоже. После смерти брата его жена, насколько мне известно, в права наследования так и не вступила. На квартире висит долг, и пока непонятно, кому его погашать.

К тому же, обнаружилась еще одна претендентка на наследство - двоюродная сестра покойной жены брата. Она считает, что, раз жена брата умерла позже, чем мой брат, то право на наследство имеют ее ближайшие родственники, а не его. Кто является в такой ситуации наследником на самом деле? Читательница bb.lv»

Все зависит от категории родства

Действительно, супруга брата (которая умерла через несколько месяцев после него), являлась, по закону, наследницей первой категории. Однако, если она не вступала в права наследования, то ее двоюродная сестра никак не может унаследовать данную квартиру.

В этом случае, очевидно, претендовать на наследство в большей степени имеют право ближайшие родственники по линии брата - наследники второй категории.

В любом случае, чтобы ответить на этот вопрос корректно, требуется дополнительная информация. Рекомендую автору вопроса обратиться к юристу/адвокату за консультацией по своей конкретной ситуации, поскольку, возможно, придется обращаться в суд, чтобы доказать свое близкое родство с покойным и, соответственно, право на его наследство.