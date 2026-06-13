На портале ManaBalss начался сбор подписей за восстановление круглосуточного центра неотложной помощи в Рижской 1-й больнице. Авторы инициативы считают, что это поможет сократить очереди в крупнейших больницах столицы и уменьшить время ожидания бригад скорой помощи.

В Латвии начался сбор подписей за возвращение круглосуточной неотложной медицинской помощи в Рижскую 1-ю больницу, где такой центр был закрыт ещё в 2010 году.

Инициативу на портале ManaBalss подал руководитель центра поддержки бригад Службы неотложной медицинской помощи «Крастс» Рафаэль Циекурс. Для передачи предложения в Сейм необходимо собрать 10 000 подписей. К утру субботы инициативу поддержали более 300 человек.

Главная идея заключается в том, чтобы создать в центре Риги дополнительный пункт оказания неотложной помощи, который смог бы принять часть пациентов и тем самым разгрузить крупнейшие больницы столицы.

Поводом для инициативы стали регулярно возникающие очереди у приёмных отделений Клинической университетской больницы имени Страдыня и Рижской Восточной клинической университетской больницы. В отдельные периоды бригадам скорой помощи приходится ждать передачи пациентов часами, оставаясь недоступными для новых вызовов.

Для пациентов это означает более длительное ожидание медицинской помощи, а для службы скорой помощи — снижение оперативности работы в моменты высокой нагрузки.

Автор инициативы предлагает реализовать проект поэтапно. На первом этапе в Рижской 1-й больнице мог бы появиться круглосуточный пункт неотложной помощи с дежурным врачом, медсёстрами, рентгеном и базовой лабораторной диагностикой.

Предполагается, что туда могли бы направляться пациенты с травмами лёгкой и средней тяжести, острыми заболеваниями и другими состояниями, не требующими лечения на уровне университетской клиники.

При этом речь не идёт о замене крупных больниц. Авторы подчёркивают, что пациентов с инсультами, инфарктами, тяжёлыми травмами, сепсисом и другими опасными состояниями по-прежнему необходимо доставлять в специализированные медицинские центры.

На втором этапе предлагается обеспечить государственное финансирование таких услуг через Национальную службу здравоохранения. Затем должен быть разработан чёткий алгоритм распределения пациентов между медицинскими учреждениями столицы.

Особое внимание предлагается уделить оценке результатов. Через год после запуска системы автор инициативы предлагает провести независимый анализ и выяснить, удалось ли уменьшить нагрузку на отделения неотложной помощи крупнейших больниц и сократить время ожидания скорой помощи.

Проблема перегрузки приёмных отделений обсуждается уже не первый год. Недавно Латвийское телевидение сообщило, что одной из бригад скорой помощи пришлось ждать передачи пациента в больнице Страдыня почти два часа. Подобные ситуации фиксировались и ранее.

В самой больнице Страдыня объясняют, что задержки связаны не только с работой приёмного отделения, но и с общей загруженностью стационара, количеством свободных коек и сложностью лечения поступающих пациентов.

Сторонники инициативы считают, что использование инфраструктуры Рижской 1-й больницы могло бы стать одним из способов повысить доступность экстренной медицинской помощи в столице. Теперь дальнейшая судьба предложения будет зависеть от того, удастся ли собрать необходимые 10 000 подписей.