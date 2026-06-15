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Как заставить внука ухаживать за пожилой бабушкой в Риге 0 306

Наша Латвия
Дата публикации: 15.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: бабушка

бабушка

ФОТО: depositphotos

«Ухаживаю за бабушкой, хотя сама являюсь инвалидом от рождения. Из родственников есть только мой сводный брат (внук бабушки). Бабушка заключила с ним договор пожизненного содержания в обмен на то, что он обещал материально и физически помогать, но он ничего для нас не делает. Наших двух пенсий на жизнь еле хватает.

Можно ли как-то по закону заставить брата хотя бы платить какие-то деньги (про физическую помощь я даже не заикаюсь)? Читательница bb.lv».

Отвечает председатель Латвийского Объединения юристов Рихард Бунка:

– Если нарушается договор пожизненного содержания, то тот, по отношению к кому данный договор не исполняется, может потребовать расторжения этого договора. Процедура расторжения может быть проведена в досудебном порядке; если вторая сторона согласится на расторжение договора, суд не понадобится.

Однако такое бывает очень редко; по крайней мере, я не слышал, чтобы обе стороны соглашались бы расторгнуть договор пожизненного содержания добровольно. И если вторая сторона не согласится, нужно обращаться с иском в суд, и тогда суд – опять же, если аргументы истца будут признаны обоснованными, – принудительно расторгнет этот договор своим решением.

Кроме того, если ответчик в то время, пока действовал договор, не исполнял по отношению к истцу какие-либо обязательства финансового характера, суд может вынести решение о взыскании с ответчика той суммы, которую ответчик должен был, по договору, предоставлять истцу в рамках договора о пожизненном содержании.

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#Латвия #пенсии #семья
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
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