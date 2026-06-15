Нормативная база, которой в этом году исполняется 10 лет (со дня принятия Кабинетом Министров протокола N 48 от 27.09.2016) призвана «способствовать созданию новых предприятий в Латвии, тем самым содействуя исследованиям, а также использованию инновационных идей, продуктов или процессов в хозяйственной деятельности».

Концепции хватит для 20 предприятий

Именно такое число стартапов, согласно данным Министерства экономики, может в течение года быть подкормлено благодаря Закону о поддержке деятельности новых предприятий и концептуальному сообщению «О начале предпринимательской деятельности и экосистеме предпринимательской деятельности и необходимых в дальнейшем стимулах поддержки». Государство:

Поддерживает минимально фиксированные выплаты на каждого занятого;

Помогает привлечению высококвалифицированной рабочей силы;

Обеспечивает создание сети инвесторов венчурного капитала.

«Латвия есть выбор N 1 новых предприятий в Балтийских государствах» – такую цель провозглашает Минэкономики, однако статистика в период 2017-2025 гг. отнюдь не свидетельствует о бурном росте стартапов. За данный период было направлено 69 заявок по рабочей силе (поддержано 45), 181 по налоговой поддержке (138), 33 по рисковым инвестициям (25).

Как ни странно, именно в годину коронакризиса – 2021-2022 гг. – «наблюдался быстрый прирост количества заявок». «Анализ динамики оборота 98 новых предприятий показывает, что в рамках программы поддержки с 2014 по 2024 год общий оборот… составил 119,3 млн евро», – говорится в документе Министерства экономики. Вместе с тем, 16 из 98 фирм – уже ликвидированы.

Так или иначе, среди 150 государств мира, где действуют стартапы, ЛР занимает 49-е место – в конце первой трети, что не так уж плохо.

Айтишники шагают впереди

Анализ распределения получателей поддержки по секторам экономической деятельности (коды NACE) показывает, что наибольшая доля приходится на сектор информационных и коммуникационных технологий. Доминирующим сектором является компьютерное программирование, в котором работают 36,7% от общего числа предприятий.

Вторая по величине доля приходится на сектор обработки данных, хостинга и смежных видов деятельности, представленный 11,2% фирм.

Значительная доля бенефициаров приходится на сферу исследований и разработок, особенно на изыскания в области естественных наук и техники, в которой работают 5,1% компаний. Имеются также «другие виды деятельности в области информационных технологий и компьютерных услуг», а также управлении веб-порталами.

Меньшее количество предприятий осуществляют бизнес-консалтинг и управленческое консультирование, профессиональные, научно-технические услуги, инженерию, торговлю, производство и здравоохранение.

Иду на экспорт

Некоторые компании, отмечает Минэкономики, «достигли относительно небольших объемов продаж, типичных для новых предприятий на ранней стадии, в то время как другие продемонстрировали значительное проникновение на рынок, включая объемы продаж, превышающие 1 миллион евро».

«Результаты продаж во многом зависят от стадии развития проекта и отрасли, в которой он работает. Разработчики цифровых решений и программных продуктов, как правило, демонстрируют более быстрое проникновение на рынок и первые результаты продаж, в то время как разработчики технологически более сложных продуктов, таких как медицинские технологии или аппаратные решения, характеризуются более длительными циклами разработки и сертификации, что, соответственно, влияет на темпы коммерциализации».

С опорой на местные ресурсы

Общее число занятых в стартапах благодаря господдержке возросло на 37,6% (объем выплаченных налогов увеличился втрое!). Однако наши компании пока что не особо интернационализированы:

«Наблюдается тенденция, согласно которой в последние два года высококвалифицированные сотрудники нанимаются преимущественно из Латвии. Тогда как ранее — из государств-участников ЕС и стран Ближнего Востока». Латвийское агентство инвестиций и развития поинтересовалось у охваченных программами стартапов, где те сбывают продукцию.

«Большинство респондентов имеют существующие экспортные рынки, и ряд компаний экспортируют значительную часть (40-60%) своего оборота, в том числе в США, государства ЕС, государства Ближнего Востока и другие государства за пределами Латвии. В некоторых случаях объем экспорта составляет почти весь чистый оборот компании, что свидетельствует о высокой международной конкурентоспособности. В то же время некоторые компании все еще планируют начать экспорт или осваивать целевые рынки, что указывает на разный уровень готовности к интернационализации».

Дают больше, чем берут

Тем не менее в целом государство получило от стартапов гораздо больше налоговых поступлений, чем оказало поддержки, свидетельствуют данные Минэкономики. Да и вообще, не в деньгах счастье: «предприятия подчеркивают необходимость практической, целенаправленной поддержки, особенно в сфере содействия экспорту, развития бизнеса и B2B-коучинга, а также во внедрении процессных и оцифрованных решений».

На ниве объединения стартапов действуют организации: Startin.LV, LatBAN, TechChill, Startup House Riga. В среднем в сессиях по обмену опытом ежегодно участвует 150 новых предприятий. Большую поддержку в акселерации стартапов оказывает Рижский технический университет.

Но вот выделяемые на 2026 год из бюджета средства выглядят просто смешно – всего 400 000 евро. Между тем, соседние республики выделяются конкурентными преимуществами: