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Как правильно удобрять томаты для максимального урожая 0 47

Дом и сад
Дата публикации: 15.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно удобрять томаты для максимального урожая

Огородники знают, что для получения хорошего урожая томатов необходимы труд и должный уход.

 

Томаты требуют качественной почвы, внимательного ухода и своевременной подкормки. Только при соблюдении этих условий растения вырастут крепкими и смогут противостоять болезням и вредителям.

Подкормка томатов играет важную роль. При правильном внесении удобрений растения будут активно развиваться и давать обильный урожай.

Однако не все дачники знают, как правильно вносить удобрения для повышения урожайности.

Когда и чем удобрять томаты

Томаты хорошо реагируют на органические и минеральные удобрения.

В течение сезона достаточно проводить подкормку 3-4 раза. Удобрения можно вносить как в жидком, так и в сухом виде.

Лучше всего высаживать томаты в заранее подготовленный грунт, удобренный компостом или перегноем.

Подкормку можно добавлять непосредственно в лунки во время посадки.

Жидкие удобрения рекомендуется вносить после обильного полива почвы.

Первую подкормку проводят после появления 3-4 листиков на рассаде, вторую — во время активного роста и не позднее чем за 10 дней до пересадки в грунт.

Третью подкормку обычно делают перед цветением, чтобы уменьшить количество пустоцветов и увеличить число завязей.

Перед сбором урожая можно провести четвертую подкормку. Это поможет продлить срок плодоношения и улучшить качество плодов.

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