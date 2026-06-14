Редис — одна из первых культур на огороде, и его сбор также происходит в числе первых.

Чтобы избежать пустующих участков на грядках, можно высадить на этом месте другие растения.

При этом важно следовать нескольким правилам, чтобы не истощить почву и получить хороший урожай.

1. Поскольку редис относится к семейству Крестоцветных, на месте, где он рос, не следует высаживать родственные культуры.

К ним относятся:

репа,

редька,

капуста,

шпинат,

брюква и другие.

2. Не рекомендуется высаживать и морковь. Хотя она принадлежит к другому семейству, эти овощи подвержены одинаковым заболеваниям и нуждаются в схожих питательных веществах.

3. Хорошими «преемниками» редиса являются томаты, перец и баклажаны.

Чтобы успеть собрать урожай пасленовых, высаженных после редиса, выбирайте скороспелые сорта.

4. Если у вас достаточно места на огороде и вы уже высадили указанные культуры, вы можете засеять освобожденную площадь сидератами, которые обогатят почву: клевер, люпин, фацелию, донник и другие травы.