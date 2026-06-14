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Что посадить после редиса для второго урожая 0 15

Дом и сад
Дата публикации: 14.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что посадить после редиса для второго урожая

Редис — одна из первых культур на огороде, и его сбор также происходит в числе первых.

 

Чтобы избежать пустующих участков на грядках, можно высадить на этом месте другие растения.

При этом важно следовать нескольким правилам, чтобы не истощить почву и получить хороший урожай.

1. Поскольку редис относится к семейству Крестоцветных, на месте, где он рос, не следует высаживать родственные культуры.

К ним относятся:

репа,
редька,
капуста,
шпинат,
брюква и другие.

2. Не рекомендуется высаживать и морковь. Хотя она принадлежит к другому семейству, эти овощи подвержены одинаковым заболеваниям и нуждаются в схожих питательных веществах.

3. Хорошими «преемниками» редиса являются томаты, перец и баклажаны.

Чтобы успеть собрать урожай пасленовых, высаженных после редиса, выбирайте скороспелые сорта.

4. Если у вас достаточно места на огороде и вы уже высадили указанные культуры, вы можете засеять освобожденную площадь сидератами, которые обогатят почву: клевер, люпин, фацелию, донник и другие травы.

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