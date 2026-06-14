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Почему не стоит оставлять интернет включенным на смартфоне 0 877

Дом и сад
Дата публикации: 14.06.2026
BB.LV
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Многие пользователи боятся остаться без связи и не отключают функцию «Передача данных» на своих телефонах.

 

Однако не все задумываются о последствиях такой привычки и о том, как она может повлиять на работу их смартфона.

Мобильный интернет является одним из основных «пожирателей» энергии на смартфоне. При постоянном использовании мобильного интернета заряд аккумулятора разряжается быстрее, и ваш гаджет может потребовать подзарядки к концу дня.

Кроме того, различные обновления и обмен данными также быстро разряжают батарею.

Специалисты рекомендуют использовать подключение к Wi-Fi вместо мобильного интернета.

Если на вашем телефоне постоянно включен мобильный интернет, но вы им не пользуетесь, стоит помнить, что в это время происходят обновления программного обеспечения, принимаются сообщения из социальных сетей, а приложения продолжают отправлять данные на сервер.

В таком случае лучше использовать беспроводную сеть, чтобы не беспокоиться о расходе трафика.

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