Многие пользователи боятся остаться без связи и не отключают функцию «Передача данных» на своих телефонах.

Однако не все задумываются о последствиях такой привычки и о том, как она может повлиять на работу их смартфона.

Мобильный интернет является одним из основных «пожирателей» энергии на смартфоне. При постоянном использовании мобильного интернета заряд аккумулятора разряжается быстрее, и ваш гаджет может потребовать подзарядки к концу дня.

Кроме того, различные обновления и обмен данными также быстро разряжают батарею.

Специалисты рекомендуют использовать подключение к Wi-Fi вместо мобильного интернета.

Если на вашем телефоне постоянно включен мобильный интернет, но вы им не пользуетесь, стоит помнить, что в это время происходят обновления программного обеспечения, принимаются сообщения из социальных сетей, а приложения продолжают отправлять данные на сервер.

В таком случае лучше использовать беспроводную сеть, чтобы не беспокоиться о расходе трафика.