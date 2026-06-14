В четверг тысячи жителей Латвии получили тревожное предупреждение о возможной опасной буре. Многие отменили планы и приготовились к непогоде, однако в большинстве районов серьезных последствий так и не произошло. Теперь жители спорят: лучше лишняя тревога или риск остаться без предупреждения перед настоящей угрозой?

Утром в четверг предупреждение о сильной грозе было разослано примерно на две трети территории Латвии, включая Ригу. Однако прогнозируемые грозовые облака сместились значительно восточнее, и стихия затронула в основном Селию. Более того, первоначально ожидалось, что гроза будет гораздо опаснее — с крупным градом и даже возможностью образования смерчей. В итоге на большей части территории страны прогнозируемая буря так и не пришла.

Среди опрошенных жителей мнения разделились. Одни считают, что лучше получить предупреждение заранее, даже если опасность обойдет стороной. Другие опасаются, что после подобных случаев люди перестанут воспринимать сигналы всерьез, сообщают TV3 Ziņas.

«Это палка о двух концах. С одной стороны, хорошо, что предупреждают. С другой — кажется немного бессмысленным, если ничего не происходит. Я сама уже была готова к тому, что начнется сильная буря, а в итоге ничего не случилось. Даже планы на день пришлось немного менять», — рассказала рижанка Паула.

Житель столицы Давид признался, что вместе с друзьями ждал обещанной грозы, но так ее и не дождался.

«Так действительно можно начать не верить предупреждениям. Мы ждали, готовились, а в итоге ничего не произошло», — отметил он.

В ответ службы подчеркивают: решение о рассылке предупреждения было полностью оправданным, поскольку риск возникновения опасных погодных явлений оставался высоким.

Руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна пояснил, что фактическая ситуация соответствовала критериям оранжевого предупреждения. «Если бы грозовой фронт сместился всего на 50-100 километров западнее, он затронул бы и центральную часть страны. Риге просто повезло. Летом невозможно с абсолютной точностью предсказать, куда именно переместятся локальные грозовые облака. Но достаточно вспомнить аналогичные случаи прошлых лет, чтобы понять: последствия могли быть очень серьезными», — отметил специалист.

На основании прогнозов метеорологов решение о рассылке экстренного сообщения принимает Государственная пожарно-спасательная служба. Заместитель начальника службы Иварс Накурс подчеркнул, что главное — своевременно информировать людей.

«Важно быть предупрежденным. Гораздо хуже было бы, если бы опасное явление действительно произошло, а люди оказались бы в эпицентре событий без какого-либо оповещения. Тогда возник бы вопрос: почему нас не предупредили?» — заявил он.

Специалисты напоминают, что сильные грозы и штормы летом в Латвии становятся все более частым явлением, поэтому подобные предупреждения жители страны, вероятно, будут получать и в дальнейшем.