То, что рижане заботятся о своем здоровье, Ваш автор понял сразу, как только зашел в отдел вод, в родном, однокрестовом, гастрономе. Вся H2O нижней стоимостной группы была выметена подчистую – а все благодаря «небольшому аромату хлора, или его привкусу», о чем честно предупредило муниципальный горводоканал Rīgas ūdens, совершая майскую промывку водопровода.

«Однако это не опасно для здоровья», – успокаивала компания. Впрочем, «во время дезинфекции и 24 часа после нее для пищи лучше употреблять кипяченую воду». «Для домашних животных, аквариумов и комнатных растений желательно воду отстаивать». Так вреден хлор или нет? И вообще, что мы употребляем, внутрь себя, даже не замечая того?

Я хочу видеть этого человека

По занятному совпадению, синхронно с хлорированием рижской воды, Институт безопасности труда и здоровья среды, Государственная исследовательская программа и Латвийский научный совет представили труд «Что происходит в организме жителей Латвии?», основанный на первом масштабном биомониторинге населения.

Как отмечалось в материалах, которые изучила Комиссия Сейма по долгосрочному развитию, люди ежедневно подвергаются воздействию различных химических веществ. Они могут находиться в окружающей среде, потребительских продуктах, продовольствии, питьевой воде, а также в рабочей среде и др.

Биомониторинг человека включает сбор образцов у людей (например, анализ крови, волос, слюны или мочи) и определение концентраций интересующих химических веществ или конечных продуктов обмена веществ (метаболитов). Это – «наиболее точный метод определения реальной экспозиции вредных веществ».

244 добровольца, заявившихся для участия в исследовании, были мотивированы как желанием помочь обществу (79,5%), так и собственным здоровьем (76,6%). Ну а всего, разными путями, получили образцы 404 жителей ЛР, которые аликвотны (составляют точную долю от целого) аж 15 000 человек.

Предварительный результат, полученный наукой:

химия в наших телах присутствует в большом объеме;

Латвия в этом смысле не очень отличается от прочей Европы;

критического воздействия на здоровье нации это не оказывает, однако требует наблюдения и осторожности.

Любителям жареной картошечки на заметку

103 посторонних вещества – именно столько было обнаружено в образцах крови или мочи у латвийских участников исследования.

В частности, у всех найден акриламид – это химическое вещество, которое образуется при нагревании крахмалистых продуктов, таких как картофель и зерно, при температуре выше 120 градусов по Цельсию. Таким образом акриламид образуется при жарке, запекании, приготовлении на гриле или во фритюре. Сахар, содержащийся в пищевых продуктах и аспарагин (аминокислота, являющаяся строительным материалом для молекул белка) реагируют друг с другом при нагревании. Это называется реакцией Майяра. В результате этой химической реакции продукты приобретают коричневый цвет.

Акриламид – потенциально вредное химическое вещество, если употреблять его в больших количествах. Исследования на лабораторных животных показали, что акриламид может вызывать рак. Также предполагается, что акриламид канцерогенен для человека. Таким образом лучше потреблять как можно меньше акриламида. Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) на основании исследований на животных заключило, что высокое потребление акриламида увеличивает риск развития рака.

Кругом одни фталаты

Еще один «излюбленный» нашими телами компонент – группа химических соединений (эфиров фталевой кислоты), которые массово используются в промышленности как пластификаторы. Их основная задача — делать твердые полимеры, такие как ПВХ, мягкими, гибкими и эластичными.

Из-за дешевизны и эффективности фталаты встречаются повсюду:

Быт и пластик: виниловые обои, линолеум, клеенки, упаковка, пищевые контейнеры, детские игрушки, пластиковые карты.

Косметика и парфюмерия: лаки для волос, дезодоранты, шампуни и духи. Они помогают удерживать аромат и фиксировать формулу.

Медицина: капельницы, катетеры, оболочки таблеток.

Строительство и автомобили: краски, смазочные материалы, обивка, кабельная изоляция.

Насколько они опасны? Фталаты не вступают в прочную химическую связь с пластиком, поэтому они легко испаряются в воздух или вымываются в пищу и воду. Попадая в организм человека, они действуют как эндокринные разрушители:

Гормональный сбой: могут блокировать выработку тестостерона у мужчин и имитировать эстроген у женщин.

Влияние на репродуктивную систему: связываются с рисками развития бесплодия и нарушений внутриутробного развития.

Заболевания: могут провоцировать астму, аллергические реакции и влиять на обмен веществ.

Предупрежден – значит, вооружен. Как снизить контакт с фталатами? Не разогревайте еду в пластиковой таре в микроволновой печи. Отдавайте предпочтение косметике с пометкой phthalate-free (без фталатов) или товарам без резкого химического запаха. Регулярно проветривайте помещения (домашняя пыль – один из главных источников фталатов). Заменяйте старый гибкий пластик на стекло, силикон или нержавеющую сталь для хранения продуктов.

Старый недобрый свинец и PFAS

Еще два фаворита, которые нашли ученые ЛР. Если первый сопровождает людей уже многие века – от старинных водопроводных труб, пуль и типографской краски, и давно известно, что это – высокотоксичный тяжелый металл, который нарушает работу всех систем организма, замещая в клетках жизненно важные минералы (кальций, железо и цинк), который, к тому же не имеет безопасного для здоровья уровня содержания в крови и особенно опасен для детей и беременных женщин, то второй еще нуждается в раскрытии.

PFAS – группа синтетических фторорганических соединений, в молекуле которых много атомов фтора, присоединенных к алкильной цепи. Соединения данной группы рассматриваются как массовый, опасный и сложный для устранения загрязнитель окружающей среды. Одновременно с этим данные соединения имеют огромное значение в экономике и используются при производстве большого ассортимента товаров.

Эти вещества окружают нас повсюду в повседневной жизни:

Пищевая упаковка и посуда: антипригарные покрытия (тефлон) на сковородах, одноразовая бумажная посуда, стаканчики для кофе и фастфуда, коробки для пиццы и пакеты для попкорна.

Ткани и текстиль: одежда с водо- и грязеотталкивающими свойствами (мембранные куртки), обувь, зонты, ковры и обивка мебели, обработанные средствами против пятен.

Косметика: водостойкая тушь для ресниц, стойкие губные помады, тональные кремы и тени, которые требуют гладкого нанесения и долгого сохранения на коже.

Бытовые товары: зубная нить, туалетная бумага, чистящие средства, полироли и смазочные материалы.

Специализированная продукция: пена для пожаротушения, тефлоновые покрытия в электронике, автомобильные краски и некоторые медицинские изделия.

Окружающая среда: из-за массового производства и использования PFAS проникают в грунтовые воды, дождевую почву и даже в источники питьевой воды.

Ну а Ваш автор был шокирован изменой, которую преподнес любимый продукт – тунец в баночках, все из того же малобюджетного продмага. Выяснилось, что большой красивый «рыб» является источником катастрофичной для жизни ртути. Стану ли из-за этого менять меню? Никогда! Но ученым – спасибо.