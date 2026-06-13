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Радужные флаги, песни Лиго и протестующие: как прошёл юбилейный прайд в центре Риги (фото) 6 1794

Наша Латвия
Дата публикации: 13.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рига Прайд 2026
ФОТО: LETA

В центре Риги в субботу прошёл прайд-марш «Путь к свободе», собравший несколько тысяч участников. Колонна прошла по центральным улицам города, а вдоль маршрута её сопровождали как сторонники мероприятия, так и протестующие.

По подсчетам полиции, около 4000 человек приняли участие в прайд-шествии «Путь к свободе», которое стало центральным событием программы Riga Pride 2026.

Марш стартовал на Эспланаде и прошёл по бульвару Калпака, улице Кришьяня Валдемара, улице Стабу и улице Бривибас, после чего участники вновь вернулись на Эспланаду.

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Во главе колонны находился председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс. По ходу шествия звучала музыка от диджеев, размещённых вдоль маршрута, а на отдельных участках участники исполняли песни Лиго и другие латышские народные песни.

Одной из самых заметных деталей шествия стал многометровый радужный флаг, который несли участники колонны. Всего в марше использовались десятки радужных флагов и символика различных групп LGBTQ+ сообщества.

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На плакатах можно было увидеть надписи «Любовь есть любовь», «Права человека для всех», «Права трансгендерных людей — это права человека», «Равенство — сейчас», «Защитим квир-молодёжь», а также лозунги в поддержку равноправия, признания однополых браков и защиты прав человека.

В шествии приняли участие не только общественные организации, но и представители бизнеса, а также политических и гражданских объединений. Среди заметных участников были группы, представлявшие различные компании и общественные организации.

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Юбилейный, 20-й по счёту Riga Pride стал не только праздничным мероприятием, но и площадкой для публичного обсуждения вопросов равенства, инклюзивности и прав человека.

Вдоль маршрута находились и противники прайда. Они держали плакаты с надписями «Бог создал мужчину и женщину», «За традиционную семью», «Дети нуждаются в маме и папе» и другими религиозными и консервативными лозунгами. Однако серьёзных инцидентов во время мероприятия зафиксировано не было.

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Интересно, что многие участники шествия подходили к протестующим для совместных фотографий, превращая контраст взглядов скорее в повод для диалога, чем для конфликта.

Безопасность обеспечивали сотрудники Государственной полиции и Рижской муниципальной полиции. На время мероприятия движение транспорта на ряде центральных улиц было временно ограничено.

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После завершения шествия на Эспланаде состоялась заключительная программа Riga Pride с концертами и выступлениями артистов. В ней приняли участие музыканты, фольклорные коллективы и исполнители разных жанров.

Программа Riga Pride продолжается в столице уже вторую неделю. Одной из её площадок стал Дом прайда в Культурном центре Канепе, где проходят дискуссии, встречи, концерты и другие мероприятия.

Организаторы называют нынешний, 20-й Riga Pride важной вехой для движения за права человека в Латвии. Завершившееся шествие стало самым заметным событием программы, объединившей как сторонников прайда, так и тех, кто пришёл выразить несогласие с его идеями.

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#права человека #музыка #инклюзивность
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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