В 2025 году в Латвии умерли более 26 тысяч человек. При этом число умерших женщин оказалось на 15,4% выше, чем мужчин, что связано с заметным преобладанием женщин среди населения старших возрастов.

В прошлом году в Латвии умерли 26 109 человек — это на 552 человека меньше, чем годом ранее. Такие данные опубликовало Центральное статистическое управление.

Среди умерших было 13 987 женщин и 12 122 мужчины. Таким образом, число умерших женщин превысило число умерших мужчин на 1865 человек, или на 15,4%.

На первый взгляд такая разница может показаться необычной, однако она отражает возрастную структуру населения страны. Женщины в Латвии живут в среднем дольше мужчин и составляют большинство в старших возрастных группах.

На начало 2026 года в стране проживали 1,85 миллиона человек. Из них почти 988,5 тысячи были женщинами и около 856,6 тысячи — мужчинами.

Статистика по возрасту показывает заметные различия между полами. Среди мужчин больше всего смертей было зарегистрировано в возрастной группе от 70 до 74 лет — за год умер 1551 человек.

У женщин наиболее многочисленной оказалась группа в возрасте от 85 до 89 лет. В прошлом году умерли 3210 женщин этого возраста.

Эти данные ещё раз подтверждают, что женщины в среднем доживают до более старшего возраста, чем мужчины. Поэтому и число смертей среди женщин чаще концентрируется в более пожилых возрастных категориях.

Интересна и статистика по уровню образования умерших. Наибольшую группу составили люди с общим средним или средним профессиональным образованием — 7173 человека.

Ещё 3686 умерших имели образование не выше основной школы или вовсе не получили полного школьного образования. Высшее образование было у 2501 умершего.

Несмотря на продолжающееся сокращение численности населения, общее число смертей в Латвии постепенно снижается второй год подряд, хотя демографическая ситуация в стране остаётся сложной.