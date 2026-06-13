В в Латвии вступили в силу поправки к Закону о дорожном движении, которые вводят обязанность автоводителей размещать разрешение на стоянку транспортного средства на видном месте.

Контекст: обострение «парковочных» войн

В Риге с недавних пор возник новый конфликт в связи с парковками во дворах многоквартирных домов.

Как мы уже сообщали, местные жители неожиданно столкнулись с ситуацией, когда прежние правила фактически перестали работать. На домовых стоянках под знаками «Стоянка запрещена» и «Только по пропускам» стали появляться автомобили без пропусков. А реакции со стороны муниципальной полиции нет.

Возмущенные жильцы констатировали: из правил Кабинета министров убрали требование «размещать разрешение на парковку на видном месте за лобовым стеклом».

В ответ на происходящее на портале manabalss.lv даже появилась народная инициатива с призывом пересмотреть эти правила, поскольку «удаление этого требования вызвало неконтролируемый хаос в нашей совместной собственности...».

Минсообщения: поправки уже приняты

Тем временем - в минувшую пятницу вступили в силу поправки к Закону о дорожном движении, в которых введена отдельная общая норма об обязанности размещать разрешение на стоянку транспортного средства на видном месте. (Дополнение к статье 19-й п. 6).

Впредь разрешения или пропуски в автомобилях должны быть размещены в салоне у ветрового стекла.

«Если водителю транспортного средства в соответствии с настоящим законом, Правилами дорожного движения, обязательными правилами самоуправлений или другими нормативными актами предоставлено право использовать определенные преимущества в дорожном движении, каждый раз при использовании этого права в транспортном средстве или у транспортного средства должен быть размещен или прикреплен четко видимый и читаемый документ, подтверждающий это право (разрешение, пропуск)».

Директор департамента автодорожного сообщения Министерства сообщения (МС) Таливалдис Вецтиранс в этой связи подчеркивает:

«Установление общей нормы в законе рассеет возникшие в обществе опасения и устранит риск различного толкования правовых норм, т. е. исключит интерпретацию и все заинтересованные лица смогут выяснить, имеет ли право или не имеет право стоять автомобиль, поставленный на стоянку в конкретном месте».

Зачем было создавать «возникшие в обществе опасения», Таливалдис Вецтиранс не объяснил.

И о штрафах

Одновременно МС поясняет, что в случаях, если разрешение упало или не было видно и за это применен штраф, у владельца транспортного средства сохраняется право оспорить штраф, предъявив действительное разрешение на стоянку.