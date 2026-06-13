Канадские исследователи выяснили, что некоторые особенности повседневной речи могут быть ранними признаками когнитивных нарушений. По мнению специалистов, анализ манеры разговора способен помочь выявить повышенный риск деменции ещё до появления выраженных симптомов.

Канадские учёные изучили связь между особенностями повседневной речи и когнитивными изменениями, которые могут предшествовать развитию деменции. Результатами исследования поделился геронтолог Дэвид Мельцер, а выводы работы приводит издание The Healthy.

В исследовании приняли участие 76 человек в возрасте от 65 до 75 лет, не имевших диагностированных неврологических или офтальмологических заболеваний. Участникам предложили описать изображение своими словами, после чего их речь была проанализирована с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

Результаты показали, что люди с более медленной, менее гибкой и менее связной речью впоследствии демонстрировали худшие показатели при прохождении когнитивных тестов.

Среди особенностей, которые привлекли внимание исследователей, оказались частые паузы в разговоре, нарушения плавности речи, замедленное формулирование мыслей, а также активное использование слов-паразитов и звуковых заполнителей вроде «э-э» или «гм». Кроме того, у некоторых участников наблюдались сложности с подбором нужных слов.

По словам Мельцера, деменция нередко остаётся незаметной на ранних этапах развития, поскольку явные симптомы появляются значительно позже. Именно поэтому специалисты ищут способы выявлять потенциальные риски задолго до появления серьёзных нарушений памяти и мышления.

Учёные считают, что анализ речевых характеристик может стать одним из перспективных инструментов ранней диагностики когнитивных расстройств и помочь врачам своевременно выявлять людей, которым требуется более тщательное наблюдение.

Специалисты подчёркивают, что отдельные речевые особенности сами по себе ещё не означают развитие деменции. Однако изменения в темпе речи, частые паузы и трудности с подбором слов могут служить поводом внимательнее отнестись к состоянию здоровья и при необходимости обратиться за консультацией к врачу.