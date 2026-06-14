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Как добавить аромат в растительное масло при жарке пирожков 0 79

Еда и рецепты
Дата публикации: 14.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как добавить аромат в растительное масло при жарке пирожков

Домашние жареные пирожки могут отличаться по вкусу и аромату от магазинных. Узнайте, как добиться идеального аромата.

 

Чтобы добиться вкуса и аромата, схожего с оригиналом, нужно знать несколько секретов. Мы расскажем, что добавляли в масло еще наши бабушки для улучшения аромата.

Этот ингредиент действительно выделял домашние пирожки на фоне магазинных. В чем же заключается секрет?

Когда тесто уже замешано, а начинка подобрана, остается правильно обжарить пирожки.

В этом случае не стоит экономить, так как прогорклое или некачественное масло может испортить весь результат.

Секрет заключается в том, что конечный результат зависит от масла, в котором жарятся пирожки.

Для достижения лучшего результата недостаточно просто использовать качественное масло, необходимо добавить кое-что еще.

Наши бабушки во время жарки добавляли сливочное масло на сковороду.

Сначала его растапливали на водяной бане и смешивали в жидком виде с растительным маслом.

Что касается пропорций, то сливочное и растительное масло смешивают в соотношении 1 к 3.

Пирожки получаются хрустящими и сочными, а также невероятно ароматными.

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