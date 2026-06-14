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Свежеуложенный асфальт в латвийском городе стал интернет-сенсацией 0 108

Наша Латвия
Дата публикации: 14.06.2026
Neatkarīgā
Изображение к статье: криво уложенная асфальтовая дорожка

Видоизменения улицы Вароню в Валке уже увидели жители всей Латвии — в социальных сетях опубликованы фотографии, на которых запечатлена весьма печальная картина: вдоль одной стороны улицы асфальт уложен крайне странным образом.

Пользователи соцсетей активно обсуждают сомнительное качество выполненных работ.

Петерис:

«Асфальтовое изделие слева от этого шедевра выглядит ещё более впечатляюще».

Бус:

«Меня немного занимает вопрос, как исполнитель дошёл до состояния, когда посмотрел на это и подумал: „Да, сегодня я хорошо поработал“».

Роландс:

«Ну всё! Теперь это заметят работники культуры, внесут в Культурный канон и объявят памятником культуры в категории городской среды. И следующие 200 лет там нельзя будет ничего менять!»

R:

«Дорога слева от этого чуда такая же уникальная, как швейцарский сыр».

Исполнительный директор Валкского края Валдис Шайцанс пояснил, что организуется встреча с представителем строительной компании SIA “Woltec” и ответственными должностными лицами самоуправления, поскольку «накопилось много вопросов самого разного характера, и всё это необходимо обсудить», сообщает издание «Ziemeļlatvija».

Председатель думы Валкского края Вентс Армандс Крауклис написал в социальной сети X:

«Разумеется, мы не примем эти работы и потребуем всё переделать».

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#Латвия #строительство #социальные сети #инфраструктура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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