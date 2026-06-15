Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как очистить термос от налета, оставшегося от чая или кофе: эффективный метод 0 357

Дом и сад
Дата публикации: 15.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как очистить термос от налета, оставшегося от чая или кофе: эффективный метод

Если вы столкнулись с трудностями в очистке темного налета внутри термоса, попробуйте этот необычный, но действенный способ.

 

Неприятный осадок часто остается на стенках термоса после использования его для чая или кофе.

Одним из эффективных средств для восстановления чистоты термоса являются таблетки для очистки зубных протезов.

Чтобы избавиться от налета, поместите одну таблетку внутрь термоса.

Одной капсулы будет достаточно на пол-литра воды.

Поместите термос в кухонную мойку и наполните его кипятком — средство начнет активно пениться, но это нормально, так как вы заранее подготовили место для этого.

Оставьте термос в таком состоянии минимум на 2-3 часа, затем вылейте часть раствора и тщательно протрите стенки изнутри. Для этого лучше всего подойдет ершик для мытья посуды.

После этого просто ополосните термос теплой водой, и он снова будет выглядеть как новый.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему у кабачков появляются пустоцветы?
Изображение к статье: Как добиться пышного цветения бархатцев
Изображение к статье: Как правильно подкормить малину для увеличения аромата и размера ягод
Изображение к статье: Три секрета правильной стирки, которые стоит знать каждому

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Автобус на Рижском автовокзале
Политика
1
Изображение к статье: На лужайке перед Белым домом состоялся необычный турнир UFC. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Девушка сорвалась вниз после того, как организаторы не закрепили страховочный трос. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Трап самолета
Наша Латвия
Изображение к статье: Референдум в Швейцарии
В мире
Изображение к статье: В Адриатическом море у побережья Хорватии произошло столкновение парома и парусной яхты. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Автобус на Рижском автовокзале
Политика
1
Изображение к статье: На лужайке перед Белым домом состоялся необычный турнир UFC. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Девушка сорвалась вниз после того, как организаторы не закрепили страховочный трос. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео