Если вы столкнулись с трудностями в очистке темного налета внутри термоса, попробуйте этот необычный, но действенный способ.

Неприятный осадок часто остается на стенках термоса после использования его для чая или кофе.

Одним из эффективных средств для восстановления чистоты термоса являются таблетки для очистки зубных протезов.

Чтобы избавиться от налета, поместите одну таблетку внутрь термоса.

Одной капсулы будет достаточно на пол-литра воды.

Поместите термос в кухонную мойку и наполните его кипятком — средство начнет активно пениться, но это нормально, так как вы заранее подготовили место для этого.

Оставьте термос в таком состоянии минимум на 2-3 часа, затем вылейте часть раствора и тщательно протрите стенки изнутри. Для этого лучше всего подойдет ершик для мытья посуды.

После этого просто ополосните термос теплой водой, и он снова будет выглядеть как новый.