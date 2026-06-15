Многим дачникам хочется, чтобы зелень, выращенная на своем огороде, как можно дольше оставалась свежей, ведь она ароматная, вкусная и полезная.

Опытные дачники знают один малоизвестный метод, который позволяет сохранить зеленый лук, петрушку и укроп свежими на всю зиму.

Для этого не нужно замораживать зелень. Достаточно промыть перья лука под водой и просушить их. Затем нарезаем лук колечками. Когда весь пучок будет нашинкован, берем пол-литровую чистую банку и соль.

Далее все просто: в банку на дно сыплем небольшой слой соли, а сверху выкладываем слой лука. Таким образом, заполняем емкость до верха.

Эти слои можно чередовать с петрушкой или укропом. Так получается «зеленое» ассорти, которое прекрасно хранится всю зиму.

Лук, полежав в соли, станет соленым, однако перед употреблением его можно промыть водой.