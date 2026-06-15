15 июня 2026 года празднуется память святителя Никифора, патриарха Константинопольского. Он является один им самых выдающихся церковных деятелей своего времени, от которого остались многие духовные труды, почитаемые и читаемые до сих пор. В народе этот день назывался день Никифора Дубодера.

О чем вспоминают в Церкви 15 июня 2026 года

Никифор родился в Константинополе во второй половине VIII века в семье глубоко верующих родителей Феодора и Евдокии. Они сумели дать сыну настоящее христианское воспитание, которое было подкреплено примером их собственной глубокой веры.

Его отец пострадал за проповедничество во времена императора-иконоборца Константина Копронима, а мать сперва отправилась вслед за мужем в изгнание, а когда тот умер вдали от дома, вернулась в Константинополь и ушла в монастырь. Мальчик получил прекрасное общее образование, но больше тяготел к церковным знаниям. Император Лев IV приблизил мужчину к себе, даровав ему звание царского советника. Но и при дворе он вел строгую и добродетельную жизнь.

Затем он стал служить при дворе следующего императора Константина IV, принимал участие в VII Вселенском соборе в Никее, который осудил иконоборческую ересь. Там он выступал с обличительной речью от имени самого императора, чем оказалась помощь святым отцам Собора.

После успеха на Соборе святитель еще несколько провел при дворе, но такая жизнь все больше его тяготила. Он оставил службу и поселился в уединении, посвятив свою жизнь молитвам. Он построил с многочисленными последователями церковь, потом открыл монастырь, где сам вел строгую иноческую жизнь и того же требовал от монахов. После кончины патриарха Тарасия Никифора избрали на его место. С началом гонения на христианство при императоре Льве V Армянине тяжелые времена настали для всех представителей Церкви.

Никифор смело противостоял нападкам, за что и поплатился — собранный еретиками собор отлучил его и его предшественников — патриархов от Церкви. Никифор был сослан в монастырь в Хрисополь, потом переведен на далекий остров Проконнис в Мраморном море. 13 лет он прожил в изгнании, в скорбях и лишениях, а затем скончался. Через почти 20 лет его мощи были обнаружены и перенесены в Константинополь, где были упокоены в Церкви Святой Софии. После святого Никифора осталось обширное духовное наследие.

Смысл праздника

Вспоминается один из яростных борцов с иконоборческой ересью, благодаря в том числе стараниям которого Церковь вернулась к своим столпам.

Что можно делать 15 июня 2026 года

— Прекрасный день, чтобы извиниться, если кого-то обидели.

— Очень важно побольше работать.

— Отличный день, чтобы провести влажную уборку.

Что нельзя делать 15 июня 2026 года

— Категорически противопоказаны ссоры.

— Не стоит в этот день ходить на кладбище.

— Нельзя купаться в реке или на озере.