Новейший американский истребитель F-35 Lightning II оказался слишком сложной машиной, и большая часть парка этих самолетов систематически находится в небоевом состоянии. Об этом пишет издание Defense News со ссылкой на отчет правительственной надзорной службы Government Accountability Office (GAO).

В публикации отмечается, что показатель mission capable, отражающий способность самолета выполнить хотя бы одну из своих миссий, снизился с 67% парка в 2021 году до 44% в 2025-м. Еще хуже оказалась ситуация с показателем full mission capable – способностью выполнять все возложенные на самолет задачи. За этот же период он упал с 38% до 25% парка. Другими словами, лишь один из четырех F-35 находится в полностью боеготовом состоянии, а более половины самолетов непригодны к полетам вообще.

В отчете отмечается, что причинами падения боеготовности стали задержки с обновлением программного обеспечения для самолетов, дефицит запасных частей и проблемы с коррозией.

"F-35 является самой дорогой системой вооружений Министерства обороны США, но она не достигла поставленных показателей эффективности, а расходы на поддержку самолетов продолжают расти", – отмечают обозреватели

Для исправления ситуации еще в 2025 году была запущена стратегия Global Support Solution Reset. Ее целью является достижение к 2030 году уровня готовности к выполнению хотя бы одной миссии на уровне 80%, а полной боевой готовности – 65%. Однако, как сообщает издание, реализация плана потребует дополнительных 13,7 млрд долларов до 2031 года.

Впрочем, даже руководители программы признают, что в ближайшее время ситуация может еще ухудшиться. По данным GAO, улучшения могут не наступить до конца 2026 года или даже позже. Кроме того, успех реформы в значительной степени будет зависеть от частных подрядчиков.

Как отмечает Defense News, несмотря на проблемы с готовностью самолетов, F-35 остается основой американской истребительной авиации. В настоящее время Пентагон эксплуатирует более 800 таких машин и планирует закупить еще около 1700 до середины 2040-х годов.