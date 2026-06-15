Газ стремительно сдает позиции.
Газ постепенно уступает место новым технологиям. В 2025 году почти три четверти новых жилых домов в Германии отапливается тепловыми насосами, а доля ископаемого топлива продолжает сокращаться.
Всего за год в стране ввели в эксплуатацию около 58,9 тысячи жилых домов. Большая часть из них отапливается тепловыми насосами, которые получают энергию из воздуха, грунта или подземных источников тепла.
Еще десять лет назад ситуация выглядела иначе. В 2015 году только 31% новых домов отапливался тепловыми насосами. За это время показатель вырос более чем в два раза.
Особенно заметен переход в сегменте индивидуального жилья. Около 78% новых одно- и двухквартирных домов, построенных в 2025 году, отапливается тепловыми насосами.
Такие системы позволяют снизить потребление газа и уменьшить выбросы углекислого газа. Кроме того, владельцы домов могут сочетать тепловой насос с солнечными панелями и другими источниками возобновляемой энергии.
Сегодня 78,2% новых жилых зданий в Германии используют для отопления преимущественно возобновляемые источники энергии. В 2015 году этот показатель составлял лишь 38%.
Какие источники относятся к возобновляемой энергии:
-тепловые насосы на воздухе и грунте;
-пеллетные котлы;
-отопление древесным топливом;
-солнечная тепловая энергия;
-биогаз;
-биометан.
Таким образом, большинство новых домов в Германии уже не зависит от традиционных видов топлива.
Газ теряет позиции на рынке новостроек
Десять лет назад природный газ был основным способом отопления новых домов. Тогда его использовали более чем в половине новостроек.
Сейчас ситуация изменилась. В 2025 году газ применялся только в чуть более чем 10% новых жилых зданий. На третьем месте находится централизованное теплоснабжение, известное в Германии как Fernwärme. Такая система обеспечивает теплом сразу целые районы и используется более чем в 8% новостроек.
Мазутное отопление практически исчезло. Его доля среди новых домов составляет всего 0,3%.
Старый жилой фонд по-прежнему не отапливается тепловыми насосами
Несмотря на популярность новых технологий, большинство существующих домов в Германии продолжает использовать газ и мазут.
Согласно данным переписи населения 2022 года, природный газ остается главным источником отопления для 53,9% жилых зданий. Еще 24,7% домов используют мазут. Доля возобновляемых источников энергии в существующем жилом фонде превышает лишь 10%.
Это показывает, что новые дома все чаще отапливаются тепловыми насосами, однако модернизация старого жилья идет значительно медленнее.
Что происходит с законом об отоплении
Отопление жилья остается одной из ключевых тем климатической политики Германии. На строительный сектор приходится около трети всех выбросов CO₂ в стране.
Предыдущее правительство из коалиции SPD, Зеленых и FDP продвигало закон Heizungsgesetz. Его цель заключалась в постепенном отказе от отопления на ископаемом топливе.
Что изменилось в правилах
-отменено обязательное требование использовать минимум 65% возобновляемой энергии в новых отопительных системах;
-владельцы жилья получили больше вариантов при выборе отопления;
-переход на экологичные технологии стал менее жестко регулироваться государством.
При этом статистика показывает, что рынок продолжает двигаться в сторону экологичных решений. Даже после изменения законодательства большинство новых домов в Германии отапливается тепловыми насосами.
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