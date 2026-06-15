Актриса Глафира Тарханова поделилась трогательными снимками с младшей дочерью Лукерьей, которой исполнилось два года. В честь праздника звезда устроила для девочки специальную фотосессию.

Актриса Глафира Тарханова опубликовала в социальных сетях новые фотографии своей дочери Лукерьи, которая отметила второй день рождения.

Для праздничной фотосессии девочку нарядили в светлое платье с рюшами. На снимках именинница позирует вместе с мамой, а сама съемка получилась нежной и семейной.

«Два года Лукерье! Два года вместе. Как это прекрасно», — подписала публикацию актриса.

Глафира Тарханова уже много лет состоит в браке с Алексей Фаддеев, актером Малого театра. Супруги вместе уже около двадцати лет и воспитывают пятерых детей.

Помимо Лукерьи, в семье растут четверо сыновей — Корней, Ермолай, Гордей и Никифор. Ранее актриса рассказывала, что выбирала для детей греческие имена, которые встречаются в русской литературе.

По словам Тархановой, такая традиция существует в ее семье уже не одно поколение, поэтому она решила сохранить ее и для своих детей.

Актриса нечасто показывает наследников публике и старается оберегать их от излишнего внимания. Поэтому новые фотографии дочери вызвали большой интерес у поклонников звезды.

Глафира Тарханова продолжает придерживаться принципа бережного отношения к личной жизни, однако иногда делает исключения ради особых семейных событий. День рождения младшей дочери стал именно таким поводом, позволив поклонникам увидеть редкие кадры из жизни большой и дружной семьи актрисы.