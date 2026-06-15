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«Сплочение общества только на основе госязыка!» 0 67

Политика
Дата публикации: 15.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иварс Аболиньш

Иварс Аболиньш

Парламентский секретарь минкульта планирует полностью пересмотреть интеграционную политику.

Недавно заступивший на пост парламентского секретаря минкульта Иварс Аболиньш, который прежде руководил Национальным советом по электронным СМИ, заявил в социальной сети X о новом подходе к интеграции общества: "Сплоченность и интеграция общества должны происходить на основе латышского языка. При прежнем министре культуры Агнесе Лаце, на мой взгляд, многое проиcходило билингвально или даже на основе русского языка. Это неприемлемо и этого больше не произойдет.

В Латвии есть один государственный язык - латышский язык и иммигранты или студенты третьих стран не нужно сразу после приезда вталкивать в русское информационное пространство, тем самым, по сути, продолжая начатую во время советской оккупации русификацию."

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#миграция #язык #общество #культура #интеграция #иммигранты #социальные сети #латышский язык #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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