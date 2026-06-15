Недавно заступивший на пост парламентского секретаря минкульта Иварс Аболиньш, который прежде руководил Национальным советом по электронным СМИ, заявил в социальной сети X о новом подходе к интеграции общества: "Сплоченность и интеграция общества должны происходить на основе латышского языка. При прежнем министре культуры Агнесе Лаце, на мой взгляд, многое проиcходило билингвально или даже на основе русского языка. Это неприемлемо и этого больше не произойдет.

В Латвии есть один государственный язык - латышский язык и иммигранты или студенты третьих стран не нужно сразу после приезда вталкивать в русское информационное пространство, тем самым, по сути, продолжая начатую во время советской оккупации русификацию."