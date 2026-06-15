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Премьер объявил о запрете соцсетей для детей младше 16 лет 0 145

Политика
Дата публикации: 15.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Соцсети
ФОТО: pixabay

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассказал, что правительство введет запрет на пользование ‌социальными сетями для лиц младше 16 лет и ограничит операции игровых и стриминговых платформ. По плану Лондона, меры вступят в действие ⁠весной 2027 года, пишет Reuters.

Запрет ‌распространяется на YouTube, Facebook ‌и X (бывший Твиттер), но не мессенджеры, такие как ​WhatsApp и Signal. Ограничения составлены по ‌примеру Австралии, где запрет был введен в декабре прошлого года.

Стармер подчеркнул, что предлагаемые изменения «вернут детям детство». Он также ​сообщил о запретах в отношении ‌таких сетей, как Snapchat, TikTok и ​Instagram, и игровых платформ, позволяющих незнакомцам вступать в контакт с детьми.

Правительство Британии также жестко ограничит потенциально опасные функции, такие как прямые трансляции в сети. «В офлайн-мире вы бы позволили ​своему ребенку ⁠общаться с незнакомым взрослым, о котором вы ничего не ‌знаете? Нет. Вот почему мы принимаем ‌меры», — сказал Стармер, пишет The Moscow Times.

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#Великобритания #интернет #безопасность #социальные сети #дети #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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