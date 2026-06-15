Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассказал, что правительство введет запрет на пользование социальными сетями для лиц младше 16 лет и ограничит операции игровых и стриминговых платформ. По плану Лондона, меры вступят в действие весной 2027 года, пишет Reuters.
Запрет распространяется на YouTube, Facebook и X (бывший Твиттер), но не мессенджеры, такие как WhatsApp и Signal. Ограничения составлены по примеру Австралии, где запрет был введен в декабре прошлого года.
Стармер подчеркнул, что предлагаемые изменения «вернут детям детство». Он также сообщил о запретах в отношении таких сетей, как Snapchat, TikTok и Instagram, и игровых платформ, позволяющих незнакомцам вступать в контакт с детьми.
Правительство Британии также жестко ограничит потенциально опасные функции, такие как прямые трансляции в сети. «В офлайн-мире вы бы позволили своему ребенку общаться с незнакомым взрослым, о котором вы ничего не знаете? Нет. Вот почему мы принимаем меры», — сказал Стармер, пишет The Moscow Times.
Оставить комментарий