В сети появилось новое фото Аллы Пугачёвой, сделанное во время встречи с поклонницей. Снимок быстро привлёк внимание пользователей, которые принялись обсуждать внешний вид певицы и осыпали её комплиментами.

В интернете появилось новое фото Алла Пугачёва, которое вновь стало поводом для обсуждений среди поклонников артистки.

Виктория Багазий и Алла Пугачёва. Instagram

На снимке 77-летняя певица позирует вместе со своей поклонницей Викторией. Для встречи Примадонна выбрала белое платье в чёрный горох. Фотография была опубликована в социальных сетях девушки.

«Я до сих пор не верю, что эта встреча произошла в моей жизни», — призналась поклонница в подписи к снимку.

После публикации пользователи начали активно комментировать фотографию. Многие отметили, что певица выглядит свежо и молодо.

«Женщина-космос», «Прекрасно выглядите, Алла Борисовна», «Как же она красива», «Она словно помолодела на десятки лет», — пишут поклонники под снимком.

В последнее время внешний вид Пугачёвой регулярно становится предметом обсуждения в интернете. Ранее в сети появились предположения, что артистка могла вновь прибегнуть к помощи пластических хирургов. Однако сама певица эти слухи не комментировала.

Напомним, что в 2022 году Алла Пугачёва вместе с супругом, шоуменом Максим Галкин, и детьми покинула Россию. Сначала семья жила в Израиле, а затем обосновалась на Кипре.

В последние годы супруги регулярно оказываются в центре внимания СМИ и пользователей социальных сетей. При этом обсуждения чаще всего касаются либо общественной деятельности семьи, либо внешнего вида певицы.

Несмотря на многочисленные слухи и критику, новые фотографии Пугачёвой неизменно вызывают большой интерес у публики и собирают тысячи комментариев.

Очередное появление Аллы Пугачёвой в социальных сетях вновь показало, что интерес к певице остаётся огромным. А новое фото стало поводом не только для обсуждений, но и для многочисленных комплиментов в адрес артистки.