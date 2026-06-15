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В Латгалии начали ловить французов. Что случилось? 0 166

ЧП и криминал
Дата публикации: 15.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Поимка с собакой

В выходные правоохранителям удалось задержать бегущего от полиции перевозчика нелегальных мигрантов из Франции, сообщили в Государственной пограничной охране.

В воскресенье в Лауцесской волости Аугшдаугавского края полиция попыталась остановить для проверки автомобиль марки "Toyota", однако водитель не остановился. Полицейские начали погоню, в результате которой автомобиль заехал на луг.

Водитель и пассажиры автомобиля бросились бежать. Полицейские приказали водителю остановиться, но он не подчинился требованию и продолжил бегство, поэтому полицейские произвели предупредительный выстрел в воздух.

После этого водитель транспортного средства - гражданин Франции - был задержан на месте происшествия. С привлечением пограничника со служебной собакой были также обнаружены шесть человек без действующих проездных документов, которые ранее незаконно пересекли белорусско-латвийскую границу.

В свою очередь, в воскресенье на автодороге Малта-Резекне полиция попыталась остановить для проверки автомобиль марки "Volkswagen", однако водитель не отреагировал на законное требование полицейских остановить транспортное средство.

Полицейские начали погоню, в результате в Лузнавской волости обнаружили автомобиль в кювете. Водитель и пассажиры скрылись.

Пограничники немедленно начали поисковые мероприятия, в результате которых были найдены шесть человек без действующих проездных документов, ранее незаконно пересекших белорусско-латвийскую границу.

Против перевозчиков начаты уголовные процессы.

12 человек были доставлены обратно на границу с Беларусью.

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#Франция #граница #Латвия #миграция #автомобили #задержание
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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