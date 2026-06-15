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«Нужно начать выдворение...» 0 400

Политика
Дата публикации: 15.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: нелегальные мигранты

нелегальные мигранты

ФОТО: Unsplash

Депутат Сейма обещает снова подать соответствующие поправки в Закон об иммиграции.

Депутат Сейма от ныне правящего Нацобъединения Артурс Бутанс в социальной сети X призвал к установлению лимитов (квот) на въезд в страну граждан третьих стран и считает, что пора уже приступить к выдворению нелегальных мигрантов. При этом парламентарий обещает, что его фракция вновь попытается подать те предложения, которые Сейм в минувший четверг отклонил. А именно: о запрете проживающих по виду на жительство работать в качестве лиц, зарегистрировавших хозяйственную деятельность, о требовании для иностранцев подтвердить владение латышским на категорию А2 и о введении квот на выдачу ВНЖ в год.

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#Латвия #миграция #социальные сети #квоты #правительство #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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