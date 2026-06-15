Депутат Сейма от ныне правящего Нацобъединения Артурс Бутанс в социальной сети X призвал к установлению лимитов (квот) на въезд в страну граждан третьих стран и считает, что пора уже приступить к выдворению нелегальных мигрантов. При этом парламентарий обещает, что его фракция вновь попытается подать те предложения, которые Сейм в минувший четверг отклонил. А именно: о запрете проживающих по виду на жительство работать в качестве лиц, зарегистрировавших хозяйственную деятельность, о требовании для иностранцев подтвердить владение латышским на категорию А2 и о введении квот на выдачу ВНЖ в год.