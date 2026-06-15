Пока Владимир Путин правит Россией, добиться прочного мира в Украине будет крайне сложно, заявил в интервью «Укринформу» бывший командующий Объединенным оперативным командованием Канады генерал-лейтенант Кристофер Коутс.

«Смерть Путина — это первое необходимое условие для мира. К сожалению, мне очень трудно представить длительный мир, пока Путин остается у власти. Более фундаментальной основой такого мира я считаю только военную победу Украины», — сказал он.

По мнению генерала, территориальные уступки, на которых настаивает российское руководство, не приведут к завершению войны, максимум — поставят ее на паузу. Коутс уверен, что Путин не откажется от своих «имперских амбиций» и будет использовать это время, чтобы восстановить Вооруженные силы для нового нападения.

Текущие провалы и неспособность достичь поставленных целей в Украине генерал объясняет тем, что Россия «ведет нелегитимную войну». «Это может звучать абстрактно, но со стратегической точки зрения имеет огромное значение. Россия не воюет за собственное выживание. Она сама выбрала эту войну и тратит колоссальные ресурсы ради весьма скромных результатов», — поясняет Коутс.

По его словам, Путину все сложнее мобилизовывать россиян с помощью пропаганды, поскольку «система, построенная на лжи, в конце концов начинает разрушаться изнутри», особенно когда накапливаются человеческие и экономические потери. «Именно поэтому удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре имеют стратегическое значение. Они заставляют Россию распылять ресурсы, сокращают ее доходы и напоминают россиянам, что война имеет свою цену», — отмечает генерал.

С точки зрения Коутса, Украина постепенно перехватывает инициативу и на фронте. В то же время он подчеркивает, что баланс по-прежнему остается очень хрупким. По словам генерала, Украина получила «технологическое и моральное преимущество», однако еще не достигла такого оперативного положения, которое сделало бы эти изменения необратимыми.

Тем временем армия Путина второй месяц подряд отступает с ранее захваченных территорий в Украине. В апреле чистые потери составили 116 км², а в мае увеличились до 281,1 км², что стало худшим показателем для российских войск с 2023 года, подсчитывал американский Институт изучения войны (ISW). Аналитики связывают это с контратаками ВСУ, усилением ударов украинских беспилотников, блокировкой терминалов Starlink и мессенджера Telegram для российских военных.

Несмотря на это, Генштаб убедил Путина, что армия полностью захватит Донбасс к осени, после чего он отказался заморозить войну по линии фронта, утверждали источники Financial Times, цитирует The Moscow Times.