В настоящее время продолжается согласование бизнес-плана латвийской национальной авиакомпании "airBaltic", сообщил в понедельник после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом председатель совета авиакомпании Андрей Мартынов.

"Этот разговор оставил положительное впечатление, поскольку у представителей правительства сложилось объективное понимание бизнес-плана и будущего компании", - рассказал Мартынов.

На вопрос, потребуются ли в ближайшее время государственные инвестиции, Мартынов ответил, что "в настоящее время трудно судить".

"План государства сохранить 25% акций авиакомпании по-прежнему в силе. Это означает, что, скорее всего, государству также придется каким-то образом участвовать в привлечении нового капитала", - сказал Мартынов.

Он признал, что заявление в годовом отчете авиакомпании о том, что для финансирования деятельности "airBaltic" в зимнем сезоне 2026/2027 года потребуется дополнительное вливание денежных средств в размере от 100 до 150 миллионов евро, по-прежнему в силе и не отменено.

Мартынов также сказал, что ситуация на Ближнем Востоке, в том числе открытие Ормузского пролива, является для авиакомпании позитивным событием, поскольку цены на топливо, скорее всего, снизятся. В то же время цены на акции других авиакомпаний выросли, что также является хорошим сигналом.

Кулбергс после встречи с представителями "airBaltic" сказал, что до сих пор ему не хватало более широкого видения деятельности компании, но теперь, ознакомившись с доступной информацией и историческими данными, у него сложилось более четкое представление о ситуации.