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Жители Латвии не смогли отдать более 1 млрд евро – с ними будут работать охотники за долгами 1 376

Бизнес
Дата публикации: 15.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: долги кредиты
ФОТО: BB.LV/AI

Согласно данным, обобщённым Центром защиты прав потребителей, в 2025 году объём задолженности перед кредитными учреждениями Латвии, переданной на внесудебное взыскание, впервые превысил отметку в 1 миллиард евро, достигнув 1,002 млрд евро.

По состоянию на 31 декабря 2025 года в портфеле внесудебного взыскания находилось 1 334 207 дел о потребительской задолженности.

На конец 2025 года в Латвии работали 15 лицензированных компаний, оказывающих услуги по внесудебному взысканию долгов.

Как и в предыдущие годы, наибольшую часть долгового портфеля составляют задолженности по финансовым услугам — 90,95% от общего объёма. Долги перед кредитными учреждениями занимают 56,96% общего портфеля, а задолженность по потребительским кредитам и займам небанковских кредиторов — 33,99%. На все остальные отрасли приходится менее 10% общей суммы задолженности.

Основным фактором роста стали долги банковских клиентов. По сравнению с 2024 годом количество новых дел, переданных кредитными учреждениями, увеличилось на 237,27%, а их общая сумма выросла на 436,67%.

В то же время в других важных секторах — потребительском кредитовании, сфере электронных коммуникаций, коммунальных услуг, медицинских услуг и платных парковок — количество новых дел сократилось.

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#финансы #Латвия #долги #кредиты #экономика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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