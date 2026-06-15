Компания SpaceX американского мультимиллиардера Илона Маска входит в историю благодаря рекордному выходу на биржу. Путем первичного публичного размещения акций (IPO) компания, известная, в частности, своим спутниковым интернет-сервисом Starlink, провела 555,6 млн акций по цене 135 долларов за штуку, что принесло ей 75 млрд долларов - это станет крупнейшим IPO в истории. Торги стартовали на бирже Nasdaq, а начальная оценка стоимости компании составит 1,77 трлн долларов (1,53 трлн евро).

Тем самым Маск становится первым человеком с состоянием более 1 триллиона долларов (числа с двенадцатью нулями) - по крайней мере, на бумаге, если судить по стоимости его акций SpaceX и доли в также возглавляемом им производителе электромобилей Tesla, уточняет агентство dpa. Оно также напоминает, что в ходе предыдущего крупнейшего IPO саудовская нефтяная компания Aramco в 2019 году привлекла порядка 29 миллиардов долларов.

По сообщению американского телеканала NBC News, компания SpaceX нацелена выделить около 30 процентов акций для розничных инвесторов вместо стандартных для рынка 10%. Согласно поданной в мае 2026 года заявке на размещение IPO, долгосрочная стратегия космической компании включает планы по освоению Луны и колонизации Марса. В качестве потенциальных проектов в документе упоминаются добыча полезных ископаемых на астероидах, выработка энергии на спутнике Земли и запуск производства на орбите.

Миллиардные убытки в балансе SpaceX

В 2025 году убытки SpaceX составили около 4,94 миллиарда долларов при выручке в 18,67 млрд, напоминает dpa. В первом квартале 2026 года компания Маска зафиксировала убыток в размере 4,28 млрд долларов при выручке около 4,7 млрд. Одной из причин убытков являются высокие затраты на разработку гигантской ракеты Starship, в которую компания инвестировала в общей сложности более 15 миллиардов долларов.

Руководство SpaceX предполагает, что после завершения всех испытаний во второй половине года ракета сможет выполнять коммерческие полеты. Предполагается, что она значительно снизит затраты на доставку людей и оборудования в космос. С помощью Starship на орбиту также планируется выводить спутники Starlink, которые обеспечат доступ к интернету из космоса прямо на смартфоны.

Маск сохранит полный контроль над SpaceX даже после выхода на биржу, обладая более 80 процентами акций. Starlink является основным источником дохода SpaceX, и в первом квартале принес 3,26 миллиарда долларов выручки. Услуга спутникового интернета насчитывает около 10,3 млн клиентов в 164 странах.