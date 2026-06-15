Пока что в выигрыше оказались генерирующие компании.

Стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ) меняет не только технологический сектор, но и всю американскую энергетику. На фоне резкого роста числа дата-центров компании — от IT-гигантов до автопроизводителей — начали массово инвестировать в производство, хранение и распределение электроэнергии, пишет Axios.

Как отмечает издание, именно потребности ИИ стали главным драйвером нового энергетического бума. Огромные вычислительные мощности, необходимые для обучения и работы нейросетей, требуют все больше электричества, превращая энергетику в стратегический актив для бизнеса.

«Все в той или иной степени либо зависят от энергии как от ключевого ресурса, либо видят в ней огромную возможность», — заявил Axios сооснователь девелопера дата-центров Cloverleaf Infrastructure Брайан Джанус.

По данным Axios, инвесторы активно вкладываются в компании, способные обеспечить энергией инфраструктуру искусственного интеллекта.

Автоконцерн Ford Motor Company в начале месяца объявил о выходе на рынок систем хранения энергии для дата-центров и крупных потребителей электроэнергии. Компания создала дочернюю структуру Ford Energy, объяснив это «масштабным спросом на внутренние системы хранения энергии». После объявления акции Ford выросли до максимума за три года.

Резкий рост показали и другие компании, связанные с энергоснабжением ИИ-инфраструктуры. Акции Bloom Energy, разрабатывающей системы автономного энергоснабжения, за последний год выросли более чем на 1200%.

Геотермальная компания Fervo Energy, которую ранее считали нишевым климатическим стартапом, резко прибавила в стоимости после выхода на биржу — инвесторы рассчитывают, что новые источники энергии помогут обеспечить работу дата-центров.

Энергетическое подразделение GE Vernova только за первый квартал получило заказы на оборудование для дата-центров на $2,4 млрд — больше, чем за весь прошлый год.

Президент и глава оператора дата-центров Digital Realty Энди Пауэр заявил Axios, что большинство людей пока не осознают масштабы энергетических потребностей ИИ.

«Энергия, стоящая за искусственным интеллектом, невидима для большинства людей, но ее масштабы огромны», — отметил он.

По словам Пауэра, коммунальные компании уже перегружены заявками на подключение новых мощностей для дата-центров и вынуждены фактически сортировать проекты по степени реалистичности.

Однако вместе с инвестиционным бумом растут и риски. Axios пишет, что сопротивление строительству дата-центров в США усиливается, а некоторые проекты могут так и не быть реализованы.

По данным Heatmap Pro, в первом квартале этого года число отмененных проектов дата-центров достигло рекордного уровня. Общий объем замороженных инвестиций превысил $40 млрд.

Основные претензии местных жителей связаны с высоким потреблением воды, шумом и загрязнением воздуха.

На этом фоне крупнейшие технологические компании — Microsoft, Google, Amazon и Meta Platforms — начали сотрудничать с организацией Elemental Impact для разработки технологий, которые позволят снизить нагрузку дата-центров на окружающую среду. Это, в частности, новые системы охлаждения, накопители энергии и строительные материалы с низким углеродным следом.