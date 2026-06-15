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Би-би-си планирует уволить каждого десятого сотрудника 0 79

Бизнес
Дата публикации: 15.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: BBC

Би-би-си планирует сократить сотни рабочих мест в своем ключевом новостном подразделении в рамках радикального урезания штата, пишет Financial Times.

Подразделениям по всей корпорации было приказано сократить около 10% своих затрат в рамках более широких планов, которые приведут к потере около 2000 рабочих мест.

Новостные отделы, которые, как ожидается, объявят о своих планах первыми на следующей неделе, насчитывают около четверти из более чем 20 000 сотрудников.

Ожидается, что объявление затронет конкретные радиопрограммы, и, по словам инсайдеров, сокращения могут стать заметными для зрителей и слушателей Би-би-си.

В Би-би-си отказались давать FT комментарии.

В интервью FT в прошлом месяце, напоминает издание, новый генеральный директор Мэтт Бриттин, бывший топ-менеджер Google, заявил, что Би-би-си стоит перед необходимостью принять трудные и непопулярные решения. По его словам, обратная связь от сотрудников сводится к желанию избежать «нарезки салями» — сокращений, которые привели бы к переработкам.

По всей корпорации также введен контроль затрат на наем и командировки, сокращены расходы на управленческий консалтинг и уменьшены траты на конференции, премии и мероприятия, пишет FT.

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#увольнения #новости
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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