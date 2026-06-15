В годовщину смерти Жанны Фриске телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал эмоциональное обращение, в котором рассказал о памяти певицы, воспитании их сына Платона и своем отношении к родителям артистки.

Телеведущий Дмитрий Шепелев сделал редкое и откровенное признание о Жанне Фриске. В годовщину смерти певицы он опубликовал в социальных сетях пост, в котором рассказал о том, какое место она продолжает занимать в жизни их сына Платона.

В последние годы Шепелев крайне редко высказывается о Фриске, предпочитая не комментировать многочисленные споры и критику в свой адрес. Сегодня телеведущий живет с дизайнером Екатериной Тулуповой. Вместе они воспитывают сына Жанны Фриске Платона, дочь Екатерины Ладу от предыдущих отношений и общего сына Тихона.

В своей публикации Шепелев рассказал, что рядом с письменным столом Платона стоит большая фотография матери. По его словам, он старается сохранить память о Жанне и регулярно говорит сыну о том, что мама всегда остается рядом с ним.

Телеведущий отметил, что память о певице принадлежит не только семье, но и миллионам поклонников, которые продолжают любить и помнить артистку. Он также признался, что уже стал старше Жанны и с каждым годом всё больше понимает и сочувствует её родителям.

Шепелев вновь затронул тему отношений с семьей певицы. По его словам, он отказывается от предложений родственников Фриске встретиться с Платоном, поскольку, как утверждает телеведущий, подобное общение предполагается проводить публично — в телевизионной студии и под прицелом камер.

«Самые близкие люди мальчика безвозвратно упустили его детство», — заявил Шепелев, подчеркнув, что не намерен превращать встречи сына с родственниками в телевизионное шоу или предмет общественного обсуждения.

Телеведущий также рассказал о теплых отношениях между Платоном и своей нынешней супругой Екатериной Тулуповой. По словам Шепелева, мальчик растет добрым, талантливым и целеустремленным человеком, а его характер уже позволяет увидеть в нем будущего достойного молодого мужчину.

Спустя годы после ухода Жанны Фриске память о певице продолжает объединять ее поклонников и близких. Сам Дмитрий Шепелев подчеркивает, что делает всё возможное, чтобы сын сохранил связь с матерью и знал, какой она была при жизни.