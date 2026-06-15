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Завтра он будет стучаться в окно! Прогноз погоды от латвийских синоптиков 0 146

Наша Латвия
Дата публикации: 15.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Погода на море

Во вторник в Латвии временами ожидается дождь, прогнозируют синоптики.

Ночью дождевых облаков станет меньше, днем на большей части страны временами будет идти дождь, местами ожидаются грозовые ливни.

Ветер будет дуть преимущественно слабый с юго-запада, днем в Лиепае и Южно-Курземском крае ожидаются порывы западного, северо-западного ветра до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +7..+12 градусов. Днем на солнце воздух прогреется до +15..+19 градусов.

В Риге в ближайшие сутки временами ожидается дождь, временами будет светить солнце. Ветер будет преимущественно слабым. Температура воздуха ночью опустится до +10 градусов, днем поднимется до +18 градусов.

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#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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