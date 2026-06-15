Согласно закону, список объектов повышенной опасности в Латвии утверждает Кабинет министров. Этот список, доступный всем в интернете, состоит из объектов категорий A, B и C. Всего в этот список включено 468 объектов по всей Латвии. Для каждого объекта указаны его название, адрес, характеристика деятельности и количество опасных веществ в тоннах.

В категорию А включены 44 объекта, например, терминалы нефтепродуктов, нефтебазы, терминалы сжиженного нефтяного газа, объекты для хранения минеральных удобрений, гидроэлектростанции и важные для транзита железнодорожные станции.

В категории B - 39 объектов, например, терминалы нефтепродуктов, нефтебазы, теплоэлектростанции, различные производства. В свою очередь, в категории C - 385 объектов, например, автозаправочные станции и различные производства.