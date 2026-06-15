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Из-за вредительской деятельности РФ надо засекретить список опасных объектов - СГБ 1 137

Наша Латвия
Дата публикации: 15.06.2026
LETA
Изображение к статье: Кегумская ГЭС
ФОТО: LETA

Из-за организованной Россией вредоносной деятельности в Латвии следует пересмотреть публичную доступность списка объектов повышенной опасности, сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ).

Согласно закону, список объектов повышенной опасности в Латвии утверждает Кабинет министров. Этот список, доступный всем в интернете, состоит из объектов категорий A, B и C. Всего в этот список включено 468 объектов по всей Латвии. Для каждого объекта указаны его название, адрес, характеристика деятельности и количество опасных веществ в тоннах.

В категорию А включены 44 объекта, например, терминалы нефтепродуктов, нефтебазы, терминалы сжиженного нефтяного газа, объекты для хранения минеральных удобрений, гидроэлектростанции и важные для транзита железнодорожные станции.

В категории B - 39 объектов, например, терминалы нефтепродуктов, нефтебазы, теплоэлектростанции, различные производства. В свою очередь, в категории C - 385 объектов, например, автозаправочные станции и различные производства.

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#транзит #Латвия #интернет #безопасность #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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