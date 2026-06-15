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Спустя 6 дней после удара французов в Латвии нашли обломки уничтоженного объекта 2 1394

Наша Латвия
Дата публикации: 15.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Истребитель

В Латвии нашли фрагменты, которые, похоже, связаны с иностранным дроном, сбитым 8 июня французскими истребителями в Резекненском крае.

«В воскресенье, 14 июня, были найдены фрагменты предметов, которые, возможно, связаны с угрозой в воздушном пространстве на востоке Латвии, предотвращенной 8 июня. Продолжается анализ найденных фрагментов», – сообщили в Министерстве обороны Латвии.

Инцидент уже расследует Служба государственной безопасности.

Как сообщал bb.lv, утром 8 июня истребители Франции в районе латгальской деревни Роговка сбили иностранный беспилотни.

Тогда военные говорили, что беспилотник был уничтожен на сравнительно большой высоте. По этой причине его фрагменты могли разлететься на значительной территории, что существенно осложнило поисковые работы.

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#Латвия #безопасность #дроны #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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