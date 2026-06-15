В Латвии нашли фрагменты, которые, похоже, связаны с иностранным дроном, сбитым 8 июня французскими истребителями в Резекненском крае.

«В воскресенье, 14 июня, были найдены фрагменты предметов, которые, возможно, связаны с угрозой в воздушном пространстве на востоке Латвии, предотвращенной 8 июня. Продолжается анализ найденных фрагментов», – сообщили в Министерстве обороны Латвии.

Svētdien, 14. jūnijā, tika atrasti priekšmetu fragmenti, kas, iespējams, ir saistīti ar 8. jūnijā novērsto apdraudējumu gaisa telpā Latvijas austrumos. Turpinās atrasto fragmentu analizēšana. — NBS (@Latvijas_armija) June 15, 2026

Инцидент уже расследует Служба государственной безопасности.

Как сообщал bb.lv, утром 8 июня истребители Франции в районе латгальской деревни Роговка сбили иностранный беспилотни.

Тогда военные говорили, что беспилотник был уничтожен на сравнительно большой высоте. По этой причине его фрагменты могли разлететься на значительной территории, что существенно осложнило поисковые работы.