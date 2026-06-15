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7 недорогих вещей, которые сделают ваш дом визуально дороже 0 102

Люблю!
Дата публикации: 15.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: 7 недорогих вещей, которые сделают ваш дом визуально дороже

Даже с ограниченным бюджетом можно создать эффектный и уютный интерьер. Раскроем секреты, как сделать это максимально просто.

 

Декоративные подушки со сменными чехлами

Эти подушки стоят недорого, но выглядят очень стильно. Их можно использовать для украшения дивана, кресел или кровати, создавая гармонию в интерьере. Важно придерживаться единой цветовой гаммы и помнить, что лучшее — враг хорошего.

Банки для хранения круп

Правильная организация хранения может значительно улучшить внешний вид кухни. Перелейте масло в красивую бутылку, уксус — в уксусницу, а крупы — в стеклянные банки. Эстетично расставленные банки придадут кухне новый шарм.

Сухие цветы

Сухие цветы остаются в тренде и могут добавить уникальности вашему интерьеру. Они рассказывают свою историю и могут быть использованы в различных композициях. Обратите внимание на эвкалипт, лаванду и чертополох.

Качественное постельное белье

Здоровый сон — это важно. Выбор качественного постельного белья и матраса поможет вам чувствовать себя лучше. Обратите внимание на состав и выбирайте натуральные материалы. Дизайнеры рекомендуют белые и пастельные оттенки, которые гармонируют с интерьером спальни.

Цветная стеклянная посуда

Цветная стеклянная посуда — это тренд последних сезонов. Вы можете выбрать блюда, бокалы или вазы из прозрачного цветного стекла, которые обязательно понравятся вашим гостям.

Ротанговая мебель

Мебель из ротанга поддерживает тренд на натуральность и экологичность. Плетеные стулья напоминают о средиземноморском стиле и могут добавить уют в вашу гостиную или на балкон.

Зеркальные плоскости

Чтобы визуально расширить пространство или добавить шика, используйте зеркала. Закажите зеркало по индивидуальным размерам и декорируйте им стену или нишу от пола до потолка — это значительно увеличит пространство.

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