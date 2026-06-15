Рыбный павильон Рижского Центрального рынка
Руководство "Ригас нами" отчаянно пытается избежать увольнения.
Как известно, мэр Риги Виестурс Клейнбергс спустя сутки после экстренного закрытия мясного павильона Рижского Центрального рынка решил посетить "место действий" и остался недоволен увиденным. Он потребовал от исполнительного директора Риги Яниса Ланге оценить ответственность руководства Ригас нами, в ведении которого находится и Центральный рынок. И вот сегодня муниципальное предприятие Rīgas nami сообщило о том, что большая часть торговцев из мясного павильона уже переведена в другие помещения рынка и продолжает торговлю мясной продукцией.
"ООО Rīgas nami в сотрудничестве с администрацией Рижского центрального рынка продолжает работу над реализацией решений, чтобы работающие до сих пор в закрытом мясном павильоне торговцы могли безопасно и удобно предлагать свою продукцию в других торговых местах на территории Рижского центрального рынка. Уже сейчас в Гастрономическом и рыбном павильонах возобновил работу ряд торговцев, ранее работавших в мясном павильоне, и покупателям доступно свежее мясо, копчености и другие мясные изделия. Из 33 торговцев мясом 17 коммерсантов уже работают в новых торговых местах, а остальным предлагаются и реализуются конкретные решения, чтобы в ближайшее время торговлю мясной продукцией можно было возобновить в полном объеме.
"Наш приоритет — как можно скорее обеспечить торговцам возможность продолжать работу и покупателям — такой же широкий выбор мясных продуктов на Рижском Центральном рынке, как и прежде. Более половины торговцев мясом уже возобновили работу, и каждый день работаем над тем, чтобы это число росло», - отметил председатель правления ООО Rīgas nami Оярс Валкерс.
После закрытия мясного павильона ООО Rīgas nami незамедлительно начало интенсивную работу с торговцами, чтобы оперативно обеспечить им альтернативные, соответствующие требованиям оборота продовольствия и хранения продуктов торговые места на территории Рижского центрального рынка.
В настоящее время продолжается техническая работа по переносу холодильных витрин и созданию новых торговых мест в рыбном павильоне. ООО Rīgas nami, работники Рижского центрального рынка, а также привлеченные специалисты несколько дней работают почти в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее обеспечить дополнительные торговые места для торговцев мясом. Помимо работы над созданием новых торговых мест в павильонах торговцам будут предоставлены мобильные торговые места на территории Рижского центрального рынка, чтобы как можно больше коммерсантов смогли оперативно возобновить работу.
В настоящее время покупателей призывают искать мясную продукцию в павильоне «Гастрономия» и рыбном павильоне, где работу уже возобновил ряд предпринимателей, которые до сих пор предлагали свою продукцию в мясном павильоне."
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