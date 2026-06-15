Как известно, мэр Риги Виестурс Клейнбергс спустя сутки после экстренного закрытия мясного павильона Рижского Центрального рынка решил посетить "место действий" и остался недоволен увиденным. Он потребовал от исполнительного директора Риги Яниса Ланге оценить ответственность руководства Ригас нами, в ведении которого находится и Центральный рынок. И вот сегодня муниципальное предприятие Rīgas nami сообщило о том, что большая часть торговцев из мясного павильона уже переведена в другие помещения рынка и продолжает торговлю мясной продукцией.

"ООО Rīgas nami в сотрудничестве с администрацией Рижского центрального рынка продолжает работу над реализацией решений, чтобы работающие до сих пор в закрытом мясном павильоне торговцы могли безопасно и удобно предлагать свою продукцию в других торговых местах на территории Рижского центрального рынка. Уже сейчас в Гастрономическом и рыбном павильонах возобновил работу ряд торговцев, ранее работавших в мясном павильоне, и покупателям доступно свежее мясо, копчености и другие мясные изделия. Из 33 торговцев мясом 17 коммерсантов уже работают в новых торговых местах, а остальным предлагаются и реализуются конкретные решения, чтобы в ближайшее время торговлю мясной продукцией можно было возобновить в полном объеме.

"Наш приоритет — как можно скорее обеспечить торговцам возможность продолжать работу и покупателям — такой же широкий выбор мясных продуктов на Рижском Центральном рынке, как и прежде. Более половины торговцев мясом уже возобновили работу, и каждый день работаем над тем, чтобы это число росло», - отметил председатель правления ООО Rīgas nami Оярс Валкерс.

После закрытия мясного павильона ООО Rīgas nami незамедлительно начало интенсивную работу с торговцами, чтобы оперативно обеспечить им альтернативные, соответствующие требованиям оборота продовольствия и хранения продуктов торговые места на территории Рижского центрального рынка.

В настоящее время продолжается техническая работа по переносу холодильных витрин и созданию новых торговых мест в рыбном павильоне. ООО Rīgas nami, работники Рижского центрального рынка, а также привлеченные специалисты несколько дней работают почти в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее обеспечить дополнительные торговые места для торговцев мясом. Помимо работы над созданием новых торговых мест в павильонах торговцам будут предоставлены мобильные торговые места на территории Рижского центрального рынка, чтобы как можно больше коммерсантов смогли оперативно возобновить работу.

В настоящее время покупателей призывают искать мясную продукцию в павильоне «Гастрономия» и рыбном павильоне, где работу уже возобновил ряд предпринимателей, которые до сих пор предлагали свою продукцию в мясном павильоне."