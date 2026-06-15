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Чтобы компенсировать ущерб от ИИ, надо сажать по 670 000 000 деревьев в год 0 85

Техно
Дата публикации: 15.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сетевые роботы могут превратить весь мир в пустыню, предупреждает ООН.

Уже сейчас дата-центры потребляют столько энергии, сколько вся Саудовская Аравия.

Один из самых распространенных аргументов в защиту стремительного роста центров обработки данных заключается в том, что со временем искусственный интеллект станет более энергоэффективным, а значит, будет потреблять меньше ресурсов. Однако новый доклад ООН показывает, что такая логика может быть ошибочной. Авторы исследования предупреждают: несмотря на повышение эффективности ИИ-моделей, общее потребление энергии продолжит расти. По прогнозам, к 2030 году системы искусственного интеллекта будут использовать около 3% всей мировой электроэнергии. Объем связанных с этим выбросов углерода может достичь уровня выбросов Великобритании, а количество воды, необходимой для охлаждения дата-центров, превысит годовую потребность населения Земли в питьевой воде.

В основе этого прогноза лежит так называемый "парадокс Джевонса" – экономический принцип, согласно которому повышение эффективности использования ресурса приводит не к сокращению его потребления, а, наоборот, к росту. В XIX веке экономист Уильям Стэнли Джевонс заметил, что более эффективное использование угля в Англии не уменьшило спрос на него: снижение затрат сделало уголь более доступным и расширило сферу его применения. По мнению авторов доклада, аналогичный процесс происходит и с искусственным интеллектом. По мере того как ИИ становится дешевле и удобнее, компании и государства находят все больше способов его применения. В результате рост использования способен полностью нивелировать экологическую выгоду, полученную благодаря технологическим улучшениям.

Чтобы избежать такого сценария, ООН предлагает развивать ИИ на основе принципов прозрачности, экологической ответственности, справедливости и международного сотрудничества. В документе подчёркивается необходимость учитывать воздействие технологий на окружающую среду на всех этапах – от добычи полезных ископаемых до утилизации электронных отходов.

Уже сегодня масштабы энергопотребления впечатляют: в прошлом году дата-центры использовали столько же электроэнергии, сколько Саудовская Аравия – одна из крупнейших стран мира по этому показателю. Если прогнозы о двукратном росте потребления сбудутся, то для компенсации выбросов потребуется высадить около 6,7 миллиарда деревьев в течение десяти лет. Кроме того, инфраструктура ИИ требует огромных объемов воды и земли. Для обслуживания центров обработки данных понадобится около 9,3 триллиона литров воды, а занимаемая ими территория может почти в десять раз превысить площадь Мехико.

Авторы подчеркивают, что масштабы экологического воздействия ИИ зависят не только от популярности технологии, но и от того, как именно она используется. Генерация текста, обработка изображений, создание видео и программного кода требуют разного объема вычислительных ресурсов, а различные модели ИИ отличаются по уровню энергозатрат.

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#ООН #искусственный интеллект #уголь
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