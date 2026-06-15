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Алла Пугачева страдала от ряда зависимостей, рассказал ее бывший контакт 0 86

Lifenews
Дата публикации: 15.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Счастливые релоканты.

Примадонна предпринимала серьезные попытки завязать с прошлым.

Экс-директор Софии Ротару Игорь Курылив откровенно рассказал о своем разговоре с Аллой Пугачевой, который раскрыл ее зависимость. В интервью "Главкому" он поделился, что артистка любила прожигать деньги в казино.

"Мне Алла Борисовна говорит: "Игорь, у тебя есть какой-то тихий уголок? Хочу перекурить". Есть фотография, как мы сидим в беседке, пьем вино, и Алла курит. И она мне тогда рассказывает: "А Ольга-то ваша играет. Я ее все время в казино вижу". Алла и сама оттуда не вылезала", – поделился Игорь Курылив.

Азартные игры были не единственным пристрастием Аллы Пугачевой. Курить будущая звезда начала примерно в 10–13 лет. В период 2014–2015 годов, уже после рождения младших детей, Примадонна предприняла серьезную попытку завязать с прошлым и даже объявила, что благодаря помощи священника смогла полностью отказаться от сигарет. Позже Алла Борисовна честно призналась, что вернуться к курению ее заставили сильные нервные потрясения, обрушившиеся на нее в 2022 году на фоне вынужденного переезда.

"Макс мне сказал: "Знаешь что, лучше кури". Ну нервничала я очень", — поделилась Пугачева в интервью Гордеевой.

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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#Алла Пугачева #казино #instagram #Максим Галкин #курение
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