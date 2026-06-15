Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс после встречи с представителями авиакомпании airBaltic заявил, что до сих пор ему не хватало более полного представления о деятельности предприятия. Однако после ознакомления с информацией и историческими данными у него сложилось более четкое понимание текущей ситуации.

Так что же понял Кулбергс? По словам главы правительства, airBaltic предоставляет качественные услуги и является важным фактором конкурентоспособности Латвии в Балтийском регионе, а также значимым элементом национальной экономики.

Еще авиакомпания играет важную роль в развитии новых экономических связей и обеспечении транспортной доступности Латвии с ключевыми международными деловыми центрами.

Это еще не все. Она (авиакомпания) имеет значение с точки зрения безопасности и стратегических возможностей государства. Кулбергс сообщил, что правительство планирует рассмотреть планы развития компании до конца июля, подчеркнув, что решение о дальнейших действиях должно быть принято уже этим летом.

Премьер-министр также отметил, что дальнейшие инвестиции в компанию должны поступать из частного сектора. По его словам, недопустима ситуация, при которой авиакомпания финансируется исключительно за счет средств налогоплательщиков.

Как сообщал bb.lv, руководство airBaltic доложило премьеру, что зимой авиакомпании потребуется от 100 до 150 миллионов евро.