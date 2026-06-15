16 июня 2026 года чтятся мученики Лукиллиан, Клавдий, Ипатий, Павел, Дионисий и мученица Павла. Считалось, что направление ветра в этот день указывает на урожайность в этом году и на некоторые грядущие события.

О чем вспоминают в Церкви 16 июня 2026 года

Лукиллиан жил в Никомидии во времена римского императора Аврелиана. Он всю жизнь исповедовал язычество и был даже жрецом этого культа. Однако к старости он осознал ложность своей религии и обратился к Христу, после чего принял крещение и начал проповедовать. Об этом недоброжелатели донесли градоначальнику Сильвану.

Тот попытался принудить старца вернуться к язычеству, но потом отправил его на пытки, злясь на его несговорчивость. Избитого старика затем отправили в темницу, где он встретил четырех отроков-исповедников Христовых — Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия. Они сблизились и поддерживали друг друга. Лукиллиан подавал им пример, как нужно стоять за веру свою. Помощницей их и свидетельницей была дева по имени Павла, которая приносила им тайно в узилище еду и омывала их раны. Отроков и старца вместе привели на суд и приговорили к смерти.

Они были брошены в раскаленную печь, но тут пошел дождь и загасил огонь — все пятеро остались невредимы. Тогда их отправили на казнь в Византию. Павла последовала за ними. И там отрокам отрубили головы, а Лукиллиан принял мученическую смерть на кресте. Павла же вернулась в Никомидию, но там ее схватили и также пытались сжечь в печи. Но чудо повторилось, и Павла также, как и остальные, приняла смерть только, когда ее привели в Византию. Там ей отрубили голову мечом.

Смысл праздника

Каждый имеет свой путь, который ему следует пройти во имя веры его.

Что можно делать 16 июня 2026 года

Не стоит отказываться от любых удачных на ваш взгляд предложений. Держите сегодня окна открытыми. Незамужним девушкам днем нужно побольше гулять.

Что нельзя делать 16 июня 2026 года