"Так дальше продолжаться не может!" - цитирует Латвийское телевидение главу службы Неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле.Речь идет о периодически возникающих очередях из машин "скорой помощи" у приемного отделения больницы им. Страдыня. Зачастую, бригады с пациентами ждут в такой очереди по 2 часа! Мало того, что больной вынужден все это время проводить в машине, ожидая, когда его смогут все-таки принять медики приемного покоя, так еще и сами бригады в этот момент не доступны для обслуживания других вызовов. И эта проблема не решается уже очень долго.

Очевидно, и это признают уже и все медики, и организаторы здравоохранения - столице нужна еще одна круглосуточная больница. Срочно нужна! И она есть - это Рижская 1-я больница! Однако минздрав все эти годы даже не пытался на возрождение 1-й больницы в качестве круглосуточного стационара неотложной помощи выбить деньги. Вместо этого глава минздрава Хосам Абу Мери вел бесплодные переговоры с Рижской думы, хотя было понятно, что самоупрравление ничем здесь помочь не может - не дума же будет из своего бюджета финансировать государственную систему здравоохранения!

Вот и сейчас министр в интервью Латвийскому ТВ сообщил, что в четверг намерен обсудить этот вопрос с... мэром Риги Клейнбергсом. С таким же успехом Абу Мери мог бы обсудить этот вопрос... и со своей супругой. Результат будет таким же!

Без госфинансирования возродить круглосуточный стационар невозможно!