Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Отчаяние! «Так дальше продолжаться не может!» 0 57

Наша Латвия
Дата публикации: 15.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Машина "скорой помощи"

Машина "скорой помощи"

ФОТО: LETA

Риге катастрофически не хватает еще одной круглосуточной больницы.

"Так дальше продолжаться не может!" - цитирует Латвийское телевидение главу службы Неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле.Речь идет о периодически возникающих очередях из машин "скорой помощи" у приемного отделения больницы им. Страдыня. Зачастую, бригады с пациентами ждут в такой очереди по 2 часа! Мало того, что больной вынужден все это время проводить в машине, ожидая, когда его смогут все-таки принять медики приемного покоя, так еще и сами бригады в этот момент не доступны для обслуживания других вызовов. И эта проблема не решается уже очень долго.

Очевидно, и это признают уже и все медики, и организаторы здравоохранения - столице нужна еще одна круглосуточная больница. Срочно нужна! И она есть - это Рижская 1-я больница! Однако минздрав все эти годы даже не пытался на возрождение 1-й больницы в качестве круглосуточного стационара неотложной помощи выбить деньги. Вместо этого глава минздрава Хосам Абу Мери вел бесплодные переговоры с Рижской думы, хотя было понятно, что самоупрравление ничем здесь помочь не может - не дума же будет из своего бюджета финансировать государственную систему здравоохранения!

Вот и сейчас министр в интервью Латвийскому ТВ сообщил, что в четверг намерен обсудить этот вопрос с... мэром Риги Клейнбергсом. С таким же успехом Абу Мери мог бы обсудить этот вопрос... и со своей супругой. Результат будет таким же!

Без госфинансирования возродить круглосуточный стационар невозможно!

×
Читайте нас также:
#Рига #здравоохранение #медицина #Латвия #скорая помощь #финансирование
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Истребитель
Изображение к статье: Кегумская ГЭС
Изображение к статье: "Хрущевский" дом
Изображение к статье: Дрон в полете

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кубок Стэнли
Спорт
Изображение к статье: Пассажиры в аэропорту
В мире
Изображение к статье: Деньги
ЧП и криминал
Изображение к статье: Посылка
Наша Латвия
Изображение к статье: airBaltic
Политика
3
Изображение к статье: Счастливые релоканты. Иконка видео
Lifenews
1
Изображение к статье: Кубок Стэнли
Спорт
Изображение к статье: Пассажиры в аэропорту
В мире
Изображение к статье: Деньги
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео