Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Совпадение? В России и в США в один день разбились два стратегических бомбардировщика 0 149

В мире
Дата публикации: 15.06.2026
BB.LV

Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress ВВС США разбился вскоре после взлета с авиабазы Эдвардс в Калифорнии. Об этом сообщила пресс-служба базы.

«B-52 Stratofortress ВВС США потерпел крушение вскоре после взлета на аэродроме Эдвардс в 11.20 (21.20 по латвийскому времени). Экипажи экстренных служб немедленно прибыли на место», — говорится в публикации в соцсети X.

По данным командования, к месту падения самолета оперативно направлены подразделения экстренного реагирования, однако информация о возможных пострадавших пока не приводится. Инцидент произошел утром по местному времени, над базой поднимался столб черного дыма, что зафиксировано на кадрах, распространяемых в соцсетях.

Тем временем в России

В тот же день в России разбился сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.

Самолет потерпел крушение в Иркутской области при заходе на посадку, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, бомбардировщик совершал плановый учебно-тренировочный полет, экипаж катапультировался, угрозы жизни и здоровью летчиков нет.

Минобороны РФ утверждает, что самолет выполнял полет без боекомплекта. В сообщении ведомства крушение самолета названо аварией. Очевидцы рассказали, что самолет потерпел крушение возле города Свирска.

Для справки

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. Эти самолеты входят в состав дальней авиации ВКС России. Самолеты дальней авиации - один из компонентов российской ядерной триады, но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.

B-52H Stratofortress — американский многоцелевой стратегический бомбардировщик с практическим потолком полета порядка 15 тысяч метров, стоящий на вооружении ВВС США с середины XX века. Самолет способен нести широкий спектр вооружения, включая ядерные боеприпасы и высокоточные средства поражения, и остается одним из ключевых элементов воздушной составляющей стратегических сил США.

×
Читайте нас также:
#катастрофа #авиация #ВВС #безопасность полетов
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
2
0
0
0
2
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Трамп
Изображение к статье: У берегов Турции обнаружили беспилотник с боеприпасами
Изображение к статье: Мариус Борг Хёйби
Изображение к статье: Октагон у Белого дома

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Деньги
ЧП и криминал
Изображение к статье: Пассажиры в аэропорту
В мире
Изображение к статье: Святой Лукьян
Наша Латвия
Изображение к статье: Президент Украины Владимир Зеленский
В мире
Изображение к статье: Президент США Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: Лукашенко
В мире
Изображение к статье: Деньги
ЧП и криминал
Изображение к статье: Пассажиры в аэропорту
В мире
Изображение к статье: Святой Лукьян
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео