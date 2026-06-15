Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress ВВС США разбился вскоре после взлета с авиабазы Эдвардс в Калифорнии. Об этом сообщила пресс-служба базы.

«B-52 Stratofortress ВВС США потерпел крушение вскоре после взлета на аэродроме Эдвардс в 11.20 (21.20 по латвийскому времени). Экипажи экстренных служб немедленно прибыли на место», — говорится в публикации в соцсети X.

По данным командования, к месту падения самолета оперативно направлены подразделения экстренного реагирования, однако информация о возможных пострадавших пока не приводится. Инцидент произошел утром по местному времени, над базой поднимался столб черного дыма, что зафиксировано на кадрах, распространяемых в соцсетях.

Тем временем в России

В тот же день в России разбился сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.

Самолет потерпел крушение в Иркутской области при заходе на посадку, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, бомбардировщик совершал плановый учебно-тренировочный полет, экипаж катапультировался, угрозы жизни и здоровью летчиков нет.

Минобороны РФ утверждает, что самолет выполнял полет без боекомплекта. В сообщении ведомства крушение самолета названо аварией. Очевидцы рассказали, что самолет потерпел крушение возле города Свирска.

Для справки

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. Эти самолеты входят в состав дальней авиации ВКС России. Самолеты дальней авиации - один из компонентов российской ядерной триады, но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.

B-52H Stratofortress — американский многоцелевой стратегический бомбардировщик с практическим потолком полета порядка 15 тысяч метров, стоящий на вооружении ВВС США с середины XX века. Самолет способен нести широкий спектр вооружения, включая ядерные боеприпасы и высокоточные средства поражения, и остается одним из ключевых элементов воздушной составляющей стратегических сил США.